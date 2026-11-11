Lịch sử đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Đội tuyển Việt Nam có thành tích thế nào trước Đài Bắc Trung Hoa?

Theo lịch thi đấu giải giao hữu quốc tế 2026, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa vào lúc 19h ngày 11/11. Đây là trận đấu ra quân của thầy trò HLV Kim Sang Sik nên đội chủ nhà quyết tâm giành chiến thắng.

Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa trước cuộc so tài tại sân Thiên Trường đang nghiêng về đại diện Đông Nam Á. Theo đó, trong 4 lần gặp nhau gần nhất, ĐT Việt Nam duy trì thành tích bất bại, với 3 chiến thắng, 1 trận hòa, ghi được 11 bàn thắng để lọt lưới 4.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở trận giao hữu quốc tế vào năm 2017. Khi đó, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1. Trước đó, cả ba trận đấu vòng loại World Cup khu vực châu Á, đại diện Đông Nam Á đều thắng.

Chia sẻ với truyền thông trước 2 trận đấu ở giải giao hữu quốc tế 2026, HLV Kim Sang Sik cho biết, hai cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan là những trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam trong năm 2026. Vì vậy, toàn đội sẽ tập trung cao độ để hướng tới kết quả tốt nhất.

“Đây là hai trận đấu cuối cùng của đội tuyển trong năm nay. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng, qua đó mang đến niềm vui cho người hâm mộ” - HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Đài Bắc Trung Hoa diễn ra vào lúc 19h ngày 11/11 trên sân Thiên Trường. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.