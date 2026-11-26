Giải đua xe thể thức Rally Sprint quốc tế Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 – Trường Sơn Rally sẽ chính thức diễn ra từ ngày 2/12 ngày 6/12/2026 tại tỉnh Quảng Trị. Đây là lần đầu tiên, một giải đua Rally định dạng Sprint chuẩn quốc tế, thuộc hệ thống giải XCR khởi nguồn từ Nhật Bản, được tổ chức tại Việt Nam.

Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 - Trường Sơn Rally do Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và truyền thông Liên Minh (LienminhLME) tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cùng các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế.

Khác với hình thức thi đấu trên đường đua vòng khép kín, tại Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 – Trường Sơn Rally, các vận động viên sẽ chinh phục những cung đường địa hình qua các chặng đua tính giờ (Special Stages

– SS), nơi tốc độ, kỹ năng điều hướng và khả năng phối hợp giữa lái chính và lái phụ đóng vai trò quyết định. Đường

đua được khảo sát và phê duyệt theo tiêu chuẩn an toàn và kỹ thuật khắt khe của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) và

Liên đoàn Ô tô Nhật Bản (JAF).

Buổi họp báo giới thiệu giải đua Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 - Trường Sơn Rally

Giải đấu chia thành hai hạng mục thi đấu chính:

Nhóm Ô tô (Rally Sprint): Thi đấu theo thể thức tính giờ tích lũy. Mỗi đội đua gồm 1 Lái chính (Driver) và1

Lái phụ (Co-driver) phối hợp điều hướng. Dành cho dòng xe SUV/Bán tải 4x4, hạng mục này được chia thành

hai phân hạng gồm XC1 (Open) và XC2 (Production). Các đội sẽ chinh phục 9 chặng đặc biệt (Special Stage - SS) với tổng cự ly thi đấu gần 60 km, được chia thành 3 phân đoạn (Section) và diễn ra liên tục trong hai ngày thi đấu chính thức (5 - 6/12/2026).

Nhóm Mô tô (Motorcycle): Thi đấu theo thể thức Rally Sprint, với hai hạng xe Big Adv (từ 900cc trở lên) và

Mid Adv (từ 450cc đến 800cc), mỗi hạng giới hạn tối đa 25 xe. Các vận động viên tranh tài trên những cung

đường địa hình theo hình thức Rally Sprint, được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và

không sử dụng Route Book. Các xe xuất phát lần lượt, cách nhau từ 2 đến 5 phút. Thành tích được xác định

dựa trên tổng thời gian hoàn thành và xếp hạng theo bảng tổng sắp (Overall Rankings), qua đó tìm ra những

tay đua xuất sắc nhất ở mỗi hạng.

Nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và an toàn ở cấp độ cao nhất, toàn bộ vận động viên cùng phương tiện tham dự bắt buộc phải đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA).

Chuyên gia Visut Sukosi cùng BTC giới thiệu các quy định an toàn tại giải đua

“Giải đua được tổ chức tại tâm điểm của Hành lang Kinh tế Đông Tây, nơi Quảng Bình đang vươn mình mạnh mẽ với định hướng trở thành đầu mối trung tâm Logistics quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ. Sự kiện quy tụ hàng chục tấn thiết bị hạng nặng, hệ thống xe Service Truck chuyên dụng cùng hàng trăm nhân sự hậu cần từ khắp nơi trên thế giới đổ về cửa khẩu Lao Bảo và Quảng Bình. Đây chính là minh chứng sống động cho năng lực vận hành, cơ sở hạ tầng giao thông và tiềm năng phát triển logistics của khu vực" - Đại diện ban tổ chức nhấn mạnh.

"Không chỉ là những dấu tích của quá khứ, Trường Sơn năm 2026 sẽ rung chuyển bởi tiếng gầm của động cơ, sức mạnh của công nghệ cơ khí và ý chí bứt phá giới hạn của con người. Việc gắn kết thương hiệu với hình ảnh "Con đường Trường Sơn trong kỷ nguyên mới" sẽ giúp khắc sâu thông điệp về sự bền bỉ, tinh thần tiên phong và khát vọng vươn lên mạnh mẽ" - Đại diện ban tổ chức cho biết thêm.

Theo chia sẻ của ban tổ chức tại buổi họp báo giới thiệu giải đấu, hiện tại có 16 đội đua (5 đội Việt Nam, 11 đội quốc tế đến từ Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia...) xác nhận tham dự giải đấu. Tuy nhiên, số đội tham dự có thể thay đổi cho tới thời điểm Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 - Trường Sơn Rally chính thức khởi tranh.

Ông Nghiêm Anh Quân - Đại diện Hiệp hội Thể thao xe động cơ Việt Nam (VMA) giới thiệu giấy chứng nhận Phê chuẩn dành cho Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 - Trường Sơn Rally

Ban tổ chức cũng cho biết, giải đấu sẽ có khu vực khán đài chung với sức chứa khoảng 2.500 người và khu vực khách VIP có sức chứa khoảng 150-180 người. Bên cạnh đó, các chặng đua chính thức được sẽ được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình và nền tảng mạng xã hội.

Theo lịch trình, ngày 2/12 dành cho các đoàn đua quốc tế làm thủ tục thông quan, trước khi xe được tập kết và chuẩn bị hậu cần vào ngày 3/12. Ngày 4/12, phương tiện sẽ trải qua kiểm tra kỹ thuật, các đội khảo sát đường đua và tham dự buổi phổ biến quy định an toàn.

Ngày thi đấu chính thức đầu tiên diễn ra vào 5/12, các đội ô tô tranh tài ở các chặng SS1 đến SS6 tại khu vực Cụm dự án điện gió BT - Đường tránh lũ Lệ Thủy. Ngày 6/12, cuộc đua tiếp tục với các chặng SS7 đến SS9, sau đó là lễ trao giải.