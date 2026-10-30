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Vòng 6 V-League 2026/27 đón nhận diễn biến bất ngờ từ các khán đài

Thứ Sáu, 15:44, 30/10/2026
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VOV.VN - Vòng 6 V-League 2026/27 đang có diễn biến đầy bất ngờ với sức hút đến từ những trận cầu đầy thú vị.

Vòng 6 V-League 2026/27 được đánh giá sẽ thu hút rất nhiều người hâm mộ trực tiếp đến sân cổ vũ cho các trận đấu. Theo thông báo từ SLNA, vé khán đài A1 sân Vinh trong trận gặp CAHN đã được bán hết chỉ sau hai giờ mở bán trực tuyến vào sáng ngày 28/10.

vong 6 v-league 2026 27 don nhan dien bien bat ngo tu cac khan dai hinh anh 1
SLNA đang có phong độ ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa (Ảnh: Như Đạt)

Ban tổ chức sân Vinh cho biết với nhu cầu vào sân theo dõi trận đấu của người hâm mộ, các quầy vé trực tiếp tại sân mở cửa từ chiều 30/10, tức một ngày trước khi trận đấu diễn ra. Việc một trận đấu tại sân Vinh trở nên sốt vé là điều không thường diễn ra trong thời gian qua.

Mùa này, SLNA đang có phong độ thăng hoa khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League sau 5 vòng đấu. Dù không có lực lượng mạnh nhưng thầy trò HLV Văn Sĩ Sơn chơi bóng đầy nhiệt huyết, tạo nên một hiện tượng thú vị tại mùa giải năm nay.

Đồng thời, CAHN cũng là một yếu tố thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhà ĐKVĐ V-League sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, cũng như đang có phong độ rất tốt thời gian qua, đặc biệt là trận thắng lịch sử trước Shanghai Port tại cúp C1 châu Á trên sân khách.

Ngoài ra, SVĐ Thiên Trường được dự kiến sẽ đón lượng khán giả lớn đến sân theo dõi trận đấu giữa Nam Định và Thể Công Viettel. Ban tổ chức trận đấu đã thông báo miễn phí vé khán đài A3, A4, A5, A6, B và D nhằm thu hút lượng lớn người hâm mộ tới “chảo lửa Thiên Trường” cổ vũ cho trận đấu.

Đây là những tín hiệu đầy tích cực khi V-League đang hấp dẫn người hâm mộ đến sân với những trận cầu kịch tính.

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PV/VOV.VN
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