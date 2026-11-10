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Vòng 8 V-League 2026/27 trở lại vào thời điểm nào?

Thứ Ba, 12:00, 10/11/2026
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VOV.VN - Vòng 8 V-League 2026/27 sẽ trở lại vào thời điểm nào sau dịp FIFA Days tháng 11/2026?

V-League 2026/27 đã khép lại vòng 7 sau trận đấu muộn giữa Thể Công Viettel và Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy tối 8/11. Giải đấu sẽ tạm nghỉ trong dịp FIFA Days tháng 11/2026 để nhường lịch cho các đội tuyển quốc gia tập trung và thi đấu.

vong 8 v-league 2026 27 tro lai vao thoi diem nao hinh anh 1
V-League 2026/27 chính thức bước vào quãng nghỉ dịp FIFA Days tháng 11/2026 (Ảnh: Như Đạt)

Vòng 8 V-League 2026/27 trở lại vào thời điểm nào?

Theo lịch dự kiến, vòng 8 V-League 2026/27 sẽ trở lại từ ngày 20/11 với hai trận đấu giữa Thanh Hóa gặp HAGL và Thể Công Viettel đối đầu SLNA. Một ngày sau, Nam Định tiếp đón Hải Phòng, còn Đồng Nai có cuộc chạm trán Hà Nội FC.

Hai trận đấu cuối cùng của vòng 8 diễn ra ngày 22/11, lần lượt là màn so tài giữa Hà Tĩnh và CA TP.HCM, Đà Nẵng gặp Ninh Bình. Trong khi đó, CAHN không thi đấu ở vòng này do phải thực hiện lịch trình tại Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C1 châu Á.

Sau 7 vòng đấu, Nam Định đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 16 điểm, hơn CAHN 2 điểm. SLNA là một trong những bất ngờ lớn khi đứng thứ ba với 13 điểm, bằng Ninh Bình nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa phải nhận thất bại nào kể từ đầu mùa. SLNA đã giành 3 chiến thắng và 4 trận hòa, qua đó tạo dấu ấn dù không được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Phía sau nhóm dẫn đầu, Ninh Bình xếp thứ 4 với 13 điểm, Hà Tĩnh có 11 điểm và Hải Phòng sở hữu 10 điểm. Khoảng cách giữa các đội chưa quá lớn, hứa hẹn khiến cuộc cạnh tranh ở những vòng tiếp theo tiếp tục diễn ra căng thẳng.

Ở chiều ngược lại, Thể Công Viettel đang đứng áp chót với vỏn vẹn 5 điểm sau 7 trận. Đội bóng áo lính mới có 1 chiến thắng, 2 trận hòa và nhận tới 4 thất bại, thành tích chưa đáp ứng kỳ vọng.

Đồng Nai hiện xếp cuối bảng với 3 điểm, dù vừa đánh bại Đà Nẵng ở vòng 7. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng có điểm số đầu tiên sau chuỗi trận khó khăn, nhưng đội bóng vẫn cần cải thiện phong độ nếu muốn tránh nguy cơ xuống hạng.

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V-League cứ mải đếm tiền, HLV Văn Sỹ Sơn lặng lẽ đếm điểm cùng SLNA

VOV.VN - Dưới bàn tay HLV Văn Sỹ Sơn, SLNA đang tạo nên dấu ấn tại V-League 2026/27 khi duy trì chuỗi 7 trận bất bại, giành 13 điểm và đứng ở vị trí thứ ba. Bằng cách khai thác hiệu quả sức trẻ và biến những hạn chế về lực lượng thành động lực, nhà cầm quân xứ Nghệ đang giúp đội bóng quê hương vượt xa kỳ vọng.

Quách Khiêm/VOV.VN
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