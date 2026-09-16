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VTV chính thức sở hữu bản quyền ASIAD 2026

Thứ Tư, 21:23, 16/09/2026
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VOV.VN - VTV chính thức công bố sở hữu bản quyền ASIAD 2026. Các môn thi đấu của Á vận hội lần thứ 20 sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV6 và VTV7.

ASIAD 2026 chính thức diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 4/10/2026 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), quy tụ hàng chục nghìn vận động viên, huấn luyện viên và quan chức thể thao đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.

vtv chinh thuc so huu ban quyen asiad 2026 hinh anh 1

Đây là sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất khu vực, nơi hội tụ những cuộc tranh tài đỉnh cao của các vận động viên xuất sắc nhất châu lục ở 43 môn (71 phân môn) với 469 nội dung tranh huy chương. 

Sau những ngày phát sóng các môn thi đấu trước lễ khai mạc, VTV đã chính thức công bố sở hữu bản quyền của Á vận hội lần thứ 20. Các môn thi đấu sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV6 và VTV7. 

VTV được cấp quyền khai thác độc quyền đối với Đại hội trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm quyền phát sóng trên các kênh truyền hình quảng bá, truyền hình trả tiền (mặt đất, vệ tinh, cáp - miễn phí và trả tiền), Internet, di động, video theo yêu cầu.

VTV sẽ phát sóng trực tiếp Lễ khai mạc, Lễ Bế mạc, bình luận các môn thi đấu, cùng hành trình thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. 

Khung giờ phát sóng thi đấu ASIAD 20 dự kiến từ 08h00 đến 21h00 hàng ngày từ ngày 19/9/2026 đến 4/10/2026. Khán giả có thể theo dõi toàn bộ các nội dung về ASIAD 20 trên các kênh sóng VTV6, VTV7 và ứng dụng VTVgo.

PV/VOV.VN
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