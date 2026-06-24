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ĐT Pháp vắng HLV Deschamps trong trận đấu với ĐT Na Uy

Thứ Tư, 12:32, 24/06/2026
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VOV.VN - HLV Deschamps tạm rời ĐT Pháp trước trận đấu cuối vòng bảng World Cup 2026 để trở về quê nhà sau khi nhận được tin mẹ qua đời.

HLV Deschamps tạm rời World Cup 2026 để về Pháp chịu tang mẹ trước trận đấu cuối vòng bảng gặp ĐT Na Uy. Theo thông báo từ LĐBĐ Pháp (FFF), HLV Deschamps nhận tin buồn trong ngày 23/6 và nhanh chóng thu xếp để trở về quê nhà. 

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HLV Deschamps tạm rời World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

LĐBĐ Pháp gửi lời chia buồn tới HLV Deschamps: "Trong thời khắc vô cùng đau buồn này, chúng tôi mong HLV trưởng có thêm nhiều nghị lực và xin khẳng định ông luôn nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người".

Theo dự kiến, trợ lý lâu năm Guy Stephan sẽ tạm thời đảm nhận vai trò chỉ đạo ĐT Pháp trong quãng thời gian HLV Deschamps vắng mặt. Trước mắt, ông sẽ phụ trách công tác chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Na Uy diễn ra vào 2h00 ngày 27/6 (theo giờ Việt Nam).

Thời gian HLV Deschamps trở lại dẫn dắt ĐT Pháp tại World Cup 2026 chưa được xác định. Nhiều khả năng HLV Deschamps sẽ tái xuất khi ĐT Pháp bước vào vòng 32 đội. 

ĐT Pháp đang có phong độ ấn tượng tại World Cup 2026 với 2 trận toàn thắng, qua đó sớm giành vé vào vòng loại trực tiếp. 

Đây là giải đấu lớn cuối cùng của HLV Deschamps trên cương vị HLV trưởng ĐT Pháp, khi vị chiến lược gia 57 tuổi xác nhận sẽ chia tay sau World Cup 2026. Gắn bó với ĐT Pháp từ năm 2012, HLV Deschamps đã vô địch World Cup 2018, cũng như á quân World Cup 2022.

Như Đạt/VOV.VN
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