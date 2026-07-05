Đồng đội sao Ngoại hạng Anh gia nhập đội bóng V-League

CLB CAHN gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ tiền vệ Damia Sabater cho mùa giải V-League 2026/2027. Bản hợp đồng này được kỳ vọng sẽ tăng cường chất lượng tuyến giữa cho đội bóng ngành công an.

Damia Sabater cao 1m77, được định giá khoảng 250.000 Euro và có thể thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí. Ngoài vai trò tiền vệ trung tâm, cầu thủ người Tây Ban Nha còn có khả năng hỗ trợ tấn công khá hiệu quả.

Damia Sabater thi đấu trong màu áo Espanyol B. (Ảnh: Espanyol FC)

Trong sự nghiệp, Sabater từng thi đấu cho các đội bóng tại Tây Ban Nha như Mallorca và Espanyol B. Đáng chú ý, Sabater từng khoác áo U17 Tây Ban Nha, nơi có cơ hội sát cánh cùng Adama Traore, ngôi sao hiện đang chơi bóng trong màu áo West Ham tại Ngoại hạng Anh.

Trước đó, CLB CAHN cũng đã giữ chân nhiều trụ cột quan trọng, nổi bật là thủ môn Nguyễn Filip với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2029. Điều này giúp đội bóng duy trì sự ổn định về lực lượng trong quá trình tái thiết.

Ở chiều ngược lại, đội bóng ngành công an đã nói lời chia tay với một số cầu thủ như Nguyễn Văn Đức và ngoại binh Vitao. Những thay đổi này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc lực lượng để hướng đến mục tiêu lớn ở các đấu trường trong nước và khu vực.