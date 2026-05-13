Trực tiếp U17 Việt Nam - U17 UAE: Trận chiến lịch sử

U17 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết VCK U17 châu Á cùng suất dự FIFA U17 World Cup 2026 trước màn so tài với U17 UAE lúc 0h ngày 14/5.

Với cục diện hiện tại ở bảng C, U17 Việt Nam chỉ cần đánh bại U17 UAE là chắc chắn giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á, đồng thời đoạt suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026 mà không cần quan tâm kết quả trận đấu giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen.

Trong trường hợp hòa U17 UAE, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ phụ thuộc vào kết quả trận đấu còn lại. Nếu U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen, U17 Việt Nam vẫn có khả năng cạnh tranh vị trí nhì bảng.

Sau thất bại trước U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam đã rút ra nhiều bài học quan trọng, đặc biệt ở khả năng duy trì sự tập trung nơi hàng thủ trong những phút cuối trận. Đây được xem là yếu tố then chốt nếu đội bóng áo đỏ muốn hoàn thành mục tiêu giành vé dự World Cup.

Trước lượt trận quyết định, ban huấn luyện U17 Việt Nam chắc chắn đã nghiên cứu kỹ đối thủ. U17 UAE từng gây bất ngờ khi cầm hòa U17 Hàn Quốc 1-1 nhưng sau đó lại để thua U17 Yemen 2-3, cho thấy sự thiếu ổn định về phong độ.

Đại diện Tây Á chỉ còn con đường buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Điều đó khiến U17 UAE nhiều khả năng phải đẩy cao đội hình chơi tấn công, tạo cơ hội để U17 Việt Nam phát huy sở trường phòng ngự phản công.

Theo HLV Cristiano Roland, những sai lầm ở trận gặp U17 Hàn Quốc là bài học quý giá giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh bóng đá luôn được quyết định bởi những chi tiết nhỏ và yêu cầu các học trò giữ tinh thần mạnh mẽ trước trận đấu quan trọng nhất vòng bảng.

U17 UAE sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình, thể lực tốt và thường chơi với cường độ cao, đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống bóng bổng và chuyển đổi trạng thái nhanh. Vì vậy, U17 Việt Nam cần duy trì sự tỉnh táo, phân phối sức hợp lý và tận dụng tối đa những thời điểm quyết định.

Tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026 chỉ còn cách U17 Việt Nam đúng 90 phút. Đây là cơ hội lớn để thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam tạo nên dấu mốc đáng nhớ cho bóng đá nước nhà.