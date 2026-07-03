Xác định 6 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026

Sau loạt trận ngày 2/7 (giờ địa phương), BTC đã xác định thêm 3 đại diện giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026 là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ.

Ảnh: Reuters.

Cũng sau loạt trận này, FIFA đã chính thức xác nhận 6 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026 là: Paraguay đối đầu Pháp, Canada chạm trán Morocco, Bồ Đào Nha đấu Tây Ban Nha, Mỹ gặp Bỉ, Brazil gặp Na Uy và Mexico sẽ so tài Anh.

Đội bóng duy nhất vào vòng 16 đội mà chưa xác định được đối thủ tính đến trưa ngày 3/7 (giờ Việt Nam) là Thụy Sĩ. Đội bóng này sẽ gặp đội thắng trong trận Colombia vs Ghana.

Như vậy, tính đến thời điểm 12h ngày 3/7 (giờ Việt Nam), đã xác định được 13 đội lọt vào vòng 16 đội World Cup 2026. 3 đội còn lại là những đội tuyển thắng trong 3 trận đấu cuối cùng của vòng 32 đội diễn ra rạng sáng và sáng 4/7 theo giờ Việt Nam.

Đáng chú ý, vòng 16 đội của World Cup 2026 sẽ diễn ra ngay sau khi vòng 32 đội kết thúc mà không có bất cứ ngày nghỉ nào. Vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra trong 4 ngày từ 5/7 đến 8/7 theo giờ Việt Nam.