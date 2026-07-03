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Ronaldo thiết lập 2 kỷ lục sau trận Bồ Đào Nha thắng Croatia ở World Cup 2026

Thứ Sáu, 11:00, 03/07/2026
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VOV.VN - Ronaldo thiết lập 2 kỷ lục mới sau ghi ghi bàn giúp Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Sáng 3/7, Ronaldo ghi 1 bàn thắng từ chấm phạt đền, góp phần giúp Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Trận thắng này giúp Bồ Đào Nha tiến vào vòng 16 đội và sẽ chạm trán ĐT Tây Ban Nha. 

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Ảnh: Reuters. 

Việc ra sân và ghi bàn trong trận đấu này giúp CR7 thiết lập 2 kỷ lục mới. Đầu tiên là thông số cầu thủ lớn tuổi nhất (trừ thủ môn) ra sân ở một trận đấu knock-out tại World Cup. 

Tính đến thời điểm bước ra sân sáng nay, Ronaldo đã 41 tuổi 147 ngày, vượt qua kỷ lục cũ của Edin Dzeko (40 tuổi 106 ngày) mới thiết lập chỉ 1 ngày trước đó trong màu áo Bosnia. 

Tiếp theo đó, bàn thắng ghi được giúp Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở một trận đấu knock-out tại World Cup. Với bàn thắng ghi được ở thời điểm 41 tuổi 147 ngày, Ronaldo vượt qua đồng đội cũ Pepe, người ghi bàn cho Bồ Đào Nha tại vòng 16 đội World Cup 2022 khi 39 tuổi 283 ngày. 

Hiện tại, Ronaldo còn đang hướng đến một kỷ lục nữa là cầu thủ ra sân nhiều trận nhất ở các kỳ World Cup. Anh đã ra sân 26 trận trong lịch sử World Cup, chỉ kém người dẫn đầu là Lionel Messi (29 trận). 

Trần Tiến/VOV.VN
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