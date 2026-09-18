Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9: U23 Việt Nam gặp U23 Philippines

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9, U23 Việt Nam vs U23 Philippines so tài ở lượt trận thứ 2 bảng C diễn ra vào lúc 13h30. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giành vé đi tiếp của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Sau lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam có 1 điểm, xếp trên U23 Philippines. Trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait buộc U23 Việt Nam phải thắng U23 Philippines để mở ra cơ hội giành vé vượt qua vòng bảng. Nếu như tiếp tục chia điểm trước U23 Philippines, U23 Việt Nam đối mặt với rủi ro lớn khi chúng ta so tài với U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9.

Trên thực tế, U23 Việt Nam trình diễn lối chơi áp đảo trước U23 Kuwait và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Nếu như các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh cải thiện được khả năng săn bàn, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng.

Theo lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9, ngoài trận U23 Việt Nam vs U23 Philippines còn có các trận đấu đáng chú ý khác như U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan hay U23 Saudi Arabia vs U23 Qatar.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận U23 Việt Nam vs U23 Philippines, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.