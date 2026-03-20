Xác định các cặp đấu tại tứ kết Cúp C2 châu Âu 2025/2026

Rạng sáng nay, bảy đội bóng vào tứ kết Cúp C2 châu Âu 2025/2026 đã được xác định sau loạt trận lượt về vòng 1/8. Trước đó, Braga là đội đầu tiên giành vé vào tứ kết Cúp C2 châu Âu sau khi đánh bại Ferencváros ở trận đấu sớm vào đêm 18/3.

Real Betis đè bẹp Panathinaikos 4-0 trong trận lượt về và thắng chung cuộc 4-1 sau hai lượt trận. Freiburg đánh bại Gank 5-1 khi tái đấu và thắng chung cuộc 5-2. Celta Vigo thắng Lyon 2-0 ở lượt về và thắng chung cuộc 3-1. Porto hạ gục Stuttgart 2-0 và thắng chung cuộc 4-1.

Aston Villa khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi vượt qua Lille 2-0 trong trận tái đấu và tiến vào tứ kết Cúp C2 châu Âu với chiến thắng chung cuộc 3-0 sau hai lượt trận. Nottingham Forest trả món nợ thua Midtjylland 0-1 ở lượt đi bằng chiến thắng 2-1 ở lượt về, rồi hạ gục đối thủ 3-0 trong loạt sút luân lưu.

AS Roma và Bologna tạo nên màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở kéo dài 120 phút. Bologna vượt qua áp lực trên sân khách để giành chiến thắng 4-3 trong hiệp phụ, qua đó đánh bại AS Roma với tỷ số chung cuộc 5-4 sau hai lượt trận.

Sau khi các đội bóng vượt qua vòng 1/8 lộ diện, Cúp C2 châu Âu 2025/2026 đã xác định được 4 cặp đấu tứ kết là là Braga – Real Betis, Freiburg - Celta Vigo, Porto - Nottingham Forest và Bologna - Aston Villa.

Theo phân nhánh, đội thắng trong cặp Braga – Real Betis sẽ gặp đội thắng trong cặp Freiburg - Celta Vigo và đội thắng trong cặp Porto - Nottingham Forest sẽ gặp đội thắng trong cặp Bologna - Aston Villa ở vòng bán kết.