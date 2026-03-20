Xác định các cặp đấu tại tứ kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026

Thứ Sáu, 06:16, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 8 đội bóng vào tứ kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 (Conference League) đã được xác định sau loạt trận lượt về vòng 1/8 diễn ra rạng sáng nay (20/3).

Cúp C3 châu Âu 2025/2026 (Europa League) đã xác định được 8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết gồm: Shakhtar Donetsk, AZ, Crystal Palace, Fiorentina, Rayo Vallecano, AEK Athens, Mainz 05 và Strasbourg.

Các trận đấu tứ kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 sẽ diễn ra loạt trận lượt đi vào ngày 10/4 và loạt trận lượt về vào ngày 17/4.

xac dinh cac cap dau tai tu ket cup c3 chau Au 2025 2026 hinh anh 1
8 đội bóng vào tứ kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026. (Ảnh: UEFA)
xac dinh cac cap dau tai tu ket cup c3 chau Au 2025 2026 hinh anh 2
Kết quả loạt trận lượt về vòng 1/8 Cúp C3 châu Âu 2025/2026. (Ảnh: UEFA)

Cụ thể, tại vòng tứ kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026, Crystal Palace sẽ tạo nên trận “chung kết sớm” với Fiorentina, Shakhtar Donetsk đối đầu với AZ, Rayo Vallecano chạm trán AEK Athens và Mainz 05 đọ sức với Strasbourg.

Theo phân nhánh, đội thắng trong cặp Shakhtar Donetsk – AZ sẽ gặp đội thắng trong cặp Crystal Palace, Fiorentina và đội thắng trong cặp Rayo Vallecano - AEK Athens sẽ gặp đội thắng trong cặp Mainz 05 – Strasbourg ở bán kết.

VOV.VN - Ngoại hạng Anh có tới 6 đại diện góp mặt ở vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026, nhưng chỉ Arsenal và Chelsea giành vé vào tứ kết, qua đó cho thấy sự hụt hơi rõ rệt của giải đấu này ở sân chơi châu lục.

VOV.VN - Bốn đội cuối cùng vào tứ kết cúp C1 châu Âu đã được xác định sau loạt trận lượt về vòng 1/8 diễn ra vào rạng sáng nay 19/3.

VOV.VN - Chelsea chia tay cúp C1 châu Âu 2025/26 sau khi để thua bạc nhược PSG trên sân nhà trong trận lượt về vòng 1/8.

