Xác định các cặp đấu tại tứ kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026

Cúp C3 châu Âu 2025/2026 (Europa League) đã xác định được 8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết gồm: Shakhtar Donetsk, AZ, Crystal Palace, Fiorentina, Rayo Vallecano, AEK Athens, Mainz 05 và Strasbourg.

Các trận đấu tứ kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 sẽ diễn ra loạt trận lượt đi vào ngày 10/4 và loạt trận lượt về vào ngày 17/4.

Cụ thể, tại vòng tứ kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026, Crystal Palace sẽ tạo nên trận “chung kết sớm” với Fiorentina, Shakhtar Donetsk đối đầu với AZ, Rayo Vallecano chạm trán AEK Athens và Mainz 05 đọ sức với Strasbourg.

Theo phân nhánh, đội thắng trong cặp Shakhtar Donetsk – AZ sẽ gặp đội thắng trong cặp Crystal Palace, Fiorentina và đội thắng trong cặp Rayo Vallecano - AEK Athens sẽ gặp đội thắng trong cặp Mainz 05 – Strasbourg ở bán kết.