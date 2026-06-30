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Xác định cái tên thứ 4 giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026

Thứ Ba, 12:04, 30/06/2026
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VOV.VN - Sau loạt trận diễn ra sáng 30/6, Ban tổ chức đã xác định được thêm 3 đại diện tiếp theo giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Loạt trận vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra sáng 30/6 đã mang đến nhiều diễn biến kịch tính và những tấm vé tiếp theo vào vòng 16 đội.

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Xác định 4 cái tên đầu tiên góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026 gồm Canada, Brazil, Paraguay và Morocco.

Ở trận đấu sớm, Brazil vượt qua Nhật Bản với tỉ số 2-1 theo kịch bản nghẹt thở. Bàn thắng quyết định của Martinelli ở phút 90+6 đã giúp đại diện Nam Mỹ giành quyền đi tiếp đầy cảm xúc.

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Đức và Paraguay lại kéo dài đến loạt luân lưu cân não. Sau khi bị dẫn trước, Đức gỡ hòa nhờ pha đánh đầu của Kai Havertz nhưng cuối cùng vẫn thất bại 3-4 trên loạt “đấu súng” cân não.

Trận đấu muộn nhất giữa Hà Lan và Morocco cũng diễn ra đầy kịch tính. Hai đội hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu trước khi Morocco bản lĩnh hơn để giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu.

Kết quả này đã tạo nên bất ngờ lớn khi hai đại diện châu Âu là Đức và Hà Lan cùng dừng bước sớm. Ngược lại, Paraguay và Morocco cho thấy sự lì lợm và bản lĩnh ở thời điểm quyết định.

Như vậy, tính đến hết loạt trận diễn ra sáng 30/6, Ban tổ chức World Cup 2026 đã xác định được 4 cái tên đoạt vé vào vòng 16 đội là Canada, Brazil, Paraguay và Morocco.

Quách Khiêm/VOV.VN
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