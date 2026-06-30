World Cup 2026 chứng kiến “bàn thắng của nước mắt” khi Gakpo lập công cho Hà Lan

Cody Gakpo đã mang đến một trong những khoảnh khắc xúc động bậc nhất tại World Cup 2026 khi ghi bàn cho Hà Lan chỉ vài ngày sau biến cố gia đình. Bàn thắng ấy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn chứa đựng nỗi đau và nghị lực phi thường của tiền đạo 27 tuổi.

Cody Gakpo "chết lặng" trong vòng tay của Dumfries sau khi ghi bàn cho Hà Lan. (Ảnh: AP)

Trong trận đấu vòng 32 đội gặp Morocco, Gakpo là người khai thông thế bế tắc bằng pha lập công đầy quyết đoán. Phút 72, Gakpo bứt tốc đón bóng ở rìa vòng cấm, xử lý trong áp lực trước khi dứt điểm tinh tế xuyên qua hàng thủ và thủ môn đối phương.

Ngay sau khi ghi bàn, Gakpo gần như không thể kìm nén cảm xúc khi ôm mặt đổ gục xuống sân…rồi đứng lặng giữa vòng vây đồng đội. Các cầu thủ Hà Lan nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Gakpo, tạo nên một trong những hình ảnh giàu cảm xúc nhất giải đấu.

Cody Gakpo không thể làm chủ cảm xúc và ôm đầu gục ngã xuống sân. (Ảnh: Reuters)

Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, đây là lần ra sân đầu tiên của Gakpo kể từ khi anh và bạn đời Noa van der Bij thông báo tin buồn về người con trai không thể chào đời. Trên mạng xã hội, gia đình Gakpo đã chia sẻ những dòng đầy xúc động, nhận được sự đồng cảm lớn từ người hâm mộ khắp thế giới.

Bi kịch cá nhân không khiến Gakpo gục ngã, trái lại anh biến nỗi đau thành động lực thi đấu. Chính tinh thần mạnh mẽ ấy đã giúp Gakpo tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Ảnh: Reuters

Ở World Cup 2026, Gakpo ghi được 3 bàn và đóng góp 1 đường kiến tạo cho Hà Lan. Đây cũng là bàn thắng thứ 24 của Gakpo sau 54 lần khoác áo đội tuyển.

Trước đó, tiền đạo này đã ghi 2 bàn ở vòng bảng. Với phong độ ổn định cùng tinh thần thi đấu đáng nể, Gakpo đang trở thành biểu tượng mới của “Cơn lốc màu da cam”.

Dẫu vậy, bàn thắng giàu cảm xúc của Gakpo không thể giúp Hà Lan giành chiến thắng chung cuộc. Issa Diop đã ghi bàn gỡ hòa cho Morocco ở phút 90+1, kéo trận đấu vào hiệp phụ trước khi đội bóng châu Phi giành chiến thắng 3-2 trên loạt sút luân lưu để tiến vào vòng 16 đội.