Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30/6: Morocco thắng Hà Lan sau loạt sút luân lưu
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30/6, Morocco thắng Hà Lan 3-2 ở loạt sút luân lưu sau khi đôi bên hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó tiến vào vòng 16 đội gặp Canada.
Thế trận cực kỳ căng thẳng giữa Hà Lan và Morocco đã tạo ra những diễn biến đầy kịch tính trên sân vận đông Monterrey. Đôi bên hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu trước khi tìm ra đội chiến thắng sau loạt sút luân lưu cân não.
Hà Lan vượt lên dẫn trước ở phút 72 với bàn thắng đầy cảm xúc của Gakpo, người vừa trải qua nỗi đau mất con trong thời gian dự World Cup 2026. Khi các CĐV Morocco tỏ ra bi quan trước ống kính truyền hình, thì Diop bất ngờ ghi bàn gỡ hòa 1-1 với cú đánh đầu chuẩn xác ở phút 90+1.
Bước vào hiệp phụ, Hà Lan chủ động chơi phòng ngự và thể hiện ý đồ sẵn sàng cho loạt sút luân lưu. Trong khi đó, Morocco chủ động tấn công và đã có cơ hội mười mươi để giành chiến thắng nhưng Rahimi lại bỏ lỡ khó tin ở pha đối mặt thủ môn Verbruggen.
Loạt sút luân lưu chứng kiến số phận liên tục xoay chiều trước khi bước vào lượt sút thứ năm với tỷ số hòa 2-2. Bên phía Hà Lan, Koopmeiners và Weghorst thực hiện thành công xen kẽ nhưng pha đá hỏng của Kluivert và Timber. Morocco có El Aynaoui và Hakimi đá hỏng còn Talbi và Rahimi thực hiện thành công.
Ở lượt sút quyết định, thủ môn Bounou chơi chiêu tâm lý và cản phá thành công cú sút của Summerville còn Saibari lạnh lùng đánh lừa thủ môn Verbruggen. Morocco giành chiến thắng 3-2 trước Hà Lan trong loạt sút luân lưu.
Vượt qua Hà Lan, Morocco tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026 gặp Canada. Trận đấu giữa Morocco và Canada sẽ diễn ra lúc 0h ngày 5/7 theo giờ Việt Nam.
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, cuộc đọ sức giữa Hà Lan và Morocco tại vòng 32 đội sẽ diễn ra lúc 8h sáng 30/6 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Monterrey ở Mexico.
“Cơn lốc màu da cam” đã trình diễn bộ mặt tích cực ở vòng bảng. Hà Lan lần lượt hòa Nhật Bản 2-2, thắng Thụy Điển 5-1 và thắng Tunisia 3-1 để đứng nhất bảng F với 7 điểm. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Ronald Koeman đã trình diễn lối chơi bùng nổ và khát khao đáng gờm tại World Cup 2026.
Đặc biệt, Hà Lan đang sở hữu bộ 3 tấn công lợi hại là Cody Gakpo - Brian Brobbey - Doyell Malen. Hàng tấn công có phong độ cao cũng khỏa lấp phong độ đáng ngại của hàng phòng ngự Hà Lan, trong bối cảnh họ đã để thủng lưới ở cả 3 trận đấu vòng bảng.
Dù Hà Lan có tham vọng lớn tại World Cup 2026 và sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ danh tiếng hơn, nhưng Morocco là đội bóng không dễ bị đánh bại. Sau kỳ tích hạng tư World Cup 2022, đội bóng châu Phi tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh khi hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0 và thắng Haiti 4-2 để đứng nhì bảng C tại giải năm nay.
Theo tính toán của Opta, Hà Lan có 47,6% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội thắng trận trong thời gian thi đấu chính thức của Morocco là 25%. Khả năng đôi bên kéo nhau vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu là 27,4%.
Đội hình xuất phát: HLV Ronald Koeman gây bất ngờ khi thay đổi đội hình Hà Lan từ 4-3-3 như ở vòng bảng sang 3-4-3, trung vệ Ake được tăng cường cho hàng phòng ngự trong khi tiền vệ Reijnders ngồi dự bị.
Hà Lan (3-4-3): Verbuggen; Van Hecke, Van Dijk, Aké; Van de Ven, De Jong, Gravenberch, Dumfries; Summerville, Brobbey, Gakpo
Morocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazroui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim, Ounahi, El Khannous; Saibari
Trận đấu bắt đầu!!! Hà Lan giao bóng
5': Nhập cuộc thận trọng!!! Hà Lan và Morocco duy trì cự ly đội hình kín kẽ, bóp nghẹt mọi khoảng trống trên sân sau tiếng còi khai cuộc.
9': Căng thẳng!!! Van Hecke và Saibari lời qua tiếng lại sau pha tranh chấp quyết liệt khiến trọng tài phải cắt còi để nhắc nhở. Trước đó, cầu thủ đôi bên liên tục có những pha va chạm khiến trận đấu trở nên nóng hơn.
15': KHÔNG VÀO!!! Summerville chạy chỗ đón đường chuyền dài vượt tuyến rồi căng ngang nhưng hậu vệ Morocco phá bóng trước khi Brobbey kịp dứt điểm.
19': CỨU THUA XUẤT SẮC!!! Thủ môn Verbuggen phản xạ xuất thần để cứu Hà Lan thoát thua trước cú đánh đầu cận thành của Brahim Diaz trong tình huống phạt góc.
20': CƠ HỘI CỦA MOROCCO!!! Hakimi tung cú dứt điểm uy lực khiến thủ môn Verbuggen phải bay người hết cỡ để cản phá.
26': Căng thẳng!!! HLV Ronald Koeman phản ứng dữ dội khi trung vệ Van Hecke bị đau sau pha tranh chấp quyết liệt quá mức cần thiết của đối phương.
32': Nỗ lực bất thành!!! Hà Lan kiên nhẫn cầm bóng, thực hiện những pha phối hợp nhằm kéo dãn hàng phòng ngự đối phương nhưng Morocco đã chặn đứng đường chuyền quyết định để Summerville thoát xuống.
35': Morocco thót tim!!! Trọng tài có động thái trao đổi với tổ VAR để xem bóng có chạm tay Bouaddi trong vòng cấm hay không. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng là không lỗi của cầu thủ Morocco.
38': Trận đấu bị gián đoạn!!! Van Hecke bị đổ máu ở vùng đầu và cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế.
41': Trận đấu trở lại!!! Van Hecke có thể tiếp tục thi đấu sau khi được băng bó. Trung vệ này ghi dấu ấn với đường chuyền vượt tuyến hướng đến vị trí của Summerville nhưng bị hàng thủ Morocco ngăn chặn.
43': KHÔNG VÀO!!! Van De Ven tung cú "nã đại bác" nhưng thủ môn Bounou bay người cản phá đẹp mắt.
45'+3: Sai lầm!!! Gakpo chuyền hỏng bên phần sân Hà Lan giúp Morocco bất ngờ có thời cơ tấn công. Đáng tiếc, Saibari lại đỡ bóng hụt khi xâm nhập vòng cấm.
45'+4: Bỏ lỡ đáng tiếc!!! Morocco đoạt bóng bên phần sân Hà Lan rồi tạo ra thời cơ dứt điểm ở vị trí trống trải. Tuy nhiên, cú sút của Ounahi đưa bóng đi vọt xà ngang.
45'+6: HÀ LAN THOÁT BÀN THUA TRÔNG THẤY!!! Saibari dứt điểm hụt trong gang tấc sau khi pha phối hợp đá phạt của Morocco đã loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Hà Lan.
Hiệp 1 kết thúc!!! Hà Lan và Morocco bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Morocco giao bóng
48': Hà Lan dứt điểm!!! Van Dijk lên tham gia tấn công trong tình huống đá phạt nhưng pha đánh đầu không thắng được thủ môn Bounou.
49': Morocco đáp trả!!! Các cầu thủ Morocco phối hợp nhịp nhàng trước khi trả ngược về tuyến hai để Bouaddi băng lên dứt điểm chệch mục tiêu.
52': KHUNG THÀNH HÀ LAN RUNG CHUYỂN!!! Hakimi phá bẫy việt vị rồi tung cú sút như búa bổ từ góc hẹp đưa bóng dội xà ngang.
58': Nguy hiểm!!! Bóng đập chân hậu vệ Hà Lan đổi hướng sau cú sút xa của El Khannouss nhưng thủ môn Verbruggen kịp đổ người cứu thua.
63': Sức ép dồn dập!!! Morocco liên tiếp có 4 quả phạt góc nhưng hàng thủ Hà Lan đã đứng vững sau những giây phút hỗn loạn trước khung thành.
70': Hà Lan thay người!!! Weghorst, Koopmeiners vào thay Brobbey, Ake. Hà Lan cũng chuyển đội hình từ 3-4-3 sang 4-3-3.
72': VÀO!!! Hà Lan 1-0 Morocco
Weghorst đánh đầu làm tường, Summerville thoát xuống rồi căng ngang, Gakpo ập vào dứt điểm tung lưới Morocco. Gakpo đã bật khóc với ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan. Tiền đạo này vừa trải qua biến cố đau lòng khi mất con chưa chào đời, nhưng vẫn quyết định ở lại thi đấu cho Hà Lan tại World Cup 2026.
79': Morocco thay người!!! El Mourabet, Yassine vào sân thế chỗ Bouaddi, Brahim Diaz.
85': Morocco quyết tâm tìm bàn gỡ!!! Đội bóng châu Phi đẩy cao đội hình nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự rất chắc chắn của Hà Lan.
90'+1: VÀO!!! Morocco 1-1 Hà Lan
Diop bật cao đánh đầu tung lưới Hà Lan sau quả tạt từ cánh trái của Talbi, gỡ hòa cho Morocco.
90'+5: Phút giây nghẹt thở!!! Weghorst đánh đầu làm tường, Summerville băng vào vòng cấm định tung cú sút nhưng Mazraoui lùi về chắn bóng cứu Morocco thoát hiểm.
Hiệp 2 kết thúc!!! Hà Lan và Morocco sẽ bước vào hiệp phụ sau khi hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức.
Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu!!! Hà Lan giao bóng
95': Không được!!! Hà Lan treo bóng vào vòng cấm cho Weghorst không chiến nhưng thủ môn Bounou đã bắt bài.
97': BỎ LỠ KHÓ TIN!!! Rahimi bình tĩnh ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Hà Lan nhưng lại không thắng được thủ môn Verbruggen trong pha đối mặt.
102': Morocco ép sân!!! Đội bóng châu Phi tỏ ra nhỉnh hơn về thể lực và tinh thần trong hiệp phụ. Họ chủ động đẩy cao đội hình và triển khai những pha phối hợp nhằm kéo dãn khối phòng ngự lùi sâu của Hà Lan.
Hiệp phụ thứ nhất kết thúc!!! Hà Lan và Morocco giữ vững tỷ số hòa 1-1.
Hiệp phụ thứ hai bắt đầu!!! Morocco giao bóng
109': Hà Lan gia cố tuyến giữa!!! De Roon vào thế chỗ De Jong.
113': Tác giả bàn mở tỷ số rời sân!!! Gakpo bị đau và ra dấu xin thay người. Hà Lan đưa Kluivert vào thế chỗ.
115': Hà Lan tạm thời thi đấu với 10 người trên sân!!! Summerville bị đau và cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Morocco vẫn ép sân trong hiệp phụ thứ hai nhưng cũng không dám mạo hiểm đẩy cao tốc độ.
120': Không được!!! Hakimi không theo kịp đường chuyền dài vượt tuyến. Trong khi đó, Saibari đã bị đổ máu và phải thay áo.
Hiệp phụ thứ hai kết thúc!!! Hà Lan và Morocco sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu.
Lượt sút đầu tiên: Hà Lan 1-0 Morocco
Koopmeiners lạnh lùng găm bóng vào góc phải khung thành, thủ môn Bounou đoán đúng hướng nhưng không thể cản phá. El Aynaoui sút bóng dội xà ngang dù đánh lừa được thủ môn Hà Lan.
Lượt sút thứ hai: Hà Lan 1-1 Morocco
Kluivert đánh lừa thủ môn Bounou nhưng lại đưa bóng tìm đến cột dọc. Rahimi may mắn thực hiện thành công cú đá 11m khi thủ môn Verbruggen đoán đúng hướng nhưng bóng lại đập chân thủ môn này đi vào lưới.
Lượt sút thứ ba: Hà Lan 2-2 Morocco
Weghorst tung cú sút quyết đoán vào góc cao bên trái khiến thủ môn Bounou đoán đúng hướng cũng không thể cản phá. Sau đó, thủ môn Verbruggen cũng đoán đúng hướng sút về góc phải khung thành của Talbi nhưng vẫn phải chịu thua.
Lượt sút thứ tư: Hà Lan 2-2 Morocco
Timber sút bóng ra ngoài sau khi bị thủ môn Bounou gây áp lực tâm lý. Hakimi bỏ lỡ cơ hội đưa Morocco vượt lên khi sút bóng dội cột dọc.
Lượt sút thứ năm: Hà Lan 2-3 Morocco
Summerville không thắng được thủ môn Bounou sau những pha chơi chiêu đầy tiểu xảo của cả đôi bên. Morocco có cơ hội giành chiến thắng và Saibari lạnh lùng đánh lừa thủ môn Verbruggen để tiễn Hà Lan rời World Cup 2026.
Trận đấu kết thúc!!! Morocco giành chiến thắng 3-2 trước Hà Lan ở loạt sút luân lưu sau khi đôi bên hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu. Đại diện châu Phi tiến vào vòng 16 đội và sẽ chạm trán chủ nhà Canada.
Trực tiếp Hà Lan vs Morocco vòng 32 đội World Cup 2026
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