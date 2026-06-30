Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30/6: Morocco thắng Hà Lan sau loạt sút luân lưu

11:21

Saibari là người hùng mang về chiến thắng cho Morocco trước Hà Lan ở vòng 32 đội World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Thế trận cực kỳ căng thẳng giữa Hà Lan và Morocco đã tạo ra những diễn biến đầy kịch tính trên sân vận đông Monterrey. Đôi bên hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu trước khi tìm ra đội chiến thắng sau loạt sút luân lưu cân não.

Hà Lan vượt lên dẫn trước ở phút 72 với bàn thắng đầy cảm xúc của Gakpo, người vừa trải qua nỗi đau mất con trong thời gian dự World Cup 2026. Khi các CĐV Morocco tỏ ra bi quan trước ống kính truyền hình, thì Diop bất ngờ ghi bàn gỡ hòa 1-1 với cú đánh đầu chuẩn xác ở phút 90+1.

Bước vào hiệp phụ, Hà Lan chủ động chơi phòng ngự và thể hiện ý đồ sẵn sàng cho loạt sút luân lưu. Trong khi đó, Morocco chủ động tấn công và đã có cơ hội mười mươi để giành chiến thắng nhưng Rahimi lại bỏ lỡ khó tin ở pha đối mặt thủ môn Verbruggen.

Loạt sút luân lưu chứng kiến số phận liên tục xoay chiều trước khi bước vào lượt sút thứ năm với tỷ số hòa 2-2. Bên phía Hà Lan, Koopmeiners và Weghorst thực hiện thành công xen kẽ nhưng pha đá hỏng của Kluivert và Timber. Morocco có El Aynaoui và Hakimi đá hỏng còn Talbi và Rahimi thực hiện thành công.

Ở lượt sút quyết định, thủ môn Bounou chơi chiêu tâm lý và cản phá thành công cú sút của Summerville còn Saibari lạnh lùng đánh lừa thủ môn Verbruggen. Morocco giành chiến thắng 3-2 trước Hà Lan trong loạt sút luân lưu.

Vượt qua Hà Lan, Morocco tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026 gặp Canada. Trận đấu giữa Morocco và Canada sẽ diễn ra lúc 0h ngày 5/7 theo giờ Việt Nam.

Gakpo bật khóc khi ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan. (Ảnh: Reuters)

Gakpo sút tung lưới Morocco ở phút 72. (Ảnh: Reuters)

Diop gỡ hòa 1-1 cho Morocco ở phút bù giờ. (Ảnh: Reuters)

Diop đánh đầu tung lưới Hà Lan.(Ảnh: Reuters)

Rahimi có pha bỏ lỡ khó tin trong hiệp phụ khi đối mặt thủ môn Verbruggen. (Ảnh: Reuters)

Thủ môn Bounou tỏa sáng trong loạt sút luân lưu. (Ảnh: Reuters)

Saibari thực hiện thành công cú sút quyết định giúp Morocco thắng Hà Lan 3-2 ở loạt sút luân lưu. (Ảnh: Reuters)

Morocco tiến vào vòng 16 đội gặp Canada sau chiến thắng kịch tính trước Hà Lan.(Ảnh: Reuters)