English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xác định cặp đấu đầu tiên của vòng knock-out World Cup 2026

Thứ Năm, 11:34, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban tổ chức đã xác định được cặp đấu đầu tiên của vòng knock-out World Cup 2026, đó là cuộc so tài của Canada với Nam Phi.

Sáng nay (25/6) đã diễn ra các lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 của các bảng A, B và C. Nước đồng chủ nhà Canada đã bất ngờ thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ và đánh mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ.

Trong khi đó, Brazil và Morocco cũng giành chiến thắng để khép lại vòng bảng với 7 điểm. Gây thất vọng nhất là Hàn Quốc, dù nắm trong tay lợi thế lớn, nhưng đại diện châu Á đã thua 0-1 trước Nam Phi.

xac dinh cap dau dau tien cua vong knock-out world cup 2026 hinh anh 1
13 đội bóng đã giành vé vào vòng knock-out.

Trận thua này khiến Hàn Quốc mất ngôi nhì bảng vào tay Nam Phi, đồng thời phải chờ kết quả của các bảng đấu còn lại để hy vọng đi tiếp theo suất đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

xac dinh cap dau dau tien cua vong knock-out world cup 2026 hinh anh 2
Nam Phi sẽ đối đầu với Canada ở vòng 32 đội (Ảnh: AP).

Về phía Nam Phi, chiến thắng quả cảm trước Hàn Quốc giúp đội bóng này vượt qua vòng bảng. Lá thăm may rủi đưa họ gặp đồng chủ nhà Canada ở vòng 32 đội. Đây là đối thủ mà Nam Phi hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng để tiến vào vòng đấu tiếp theo.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhận định Tunisia vs Hà Lan bảng F World Cup 2026: Khó cản “Cơn lốc màu da cam”
Nhận định Tunisia vs Hà Lan bảng F World Cup 2026: Khó cản “Cơn lốc màu da cam”

VOV.VN - Nhận định Tunisia vs Hà Lan bảng F World Cup 2026 diễn ra lúc 6h ngày 26/6 theo giờ Việt Nam.

Nhận định Tunisia vs Hà Lan bảng F World Cup 2026: Khó cản “Cơn lốc màu da cam”

Nhận định Tunisia vs Hà Lan bảng F World Cup 2026: Khó cản “Cơn lốc màu da cam”

VOV.VN - Nhận định Tunisia vs Hà Lan bảng F World Cup 2026 diễn ra lúc 6h ngày 26/6 theo giờ Việt Nam.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25-6: Mexico "cuốn phăng" CH Séc với trận thắng đậm
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25-6: Mexico "cuốn phăng" CH Séc với trận thắng đậm

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25-6: Mexico giành chiến thắng đậm 3-0 trước CH Séc ở lượt trận cuối bảng A, qua đó đi tiếp vào vòng 32 đội với tư cách nhất bảng cùng 9 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, CH Séc phải dừng chân sớm khi đứng bét bảng với 1 điểm sau 3 trận.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25-6: Mexico "cuốn phăng" CH Séc với trận thắng đậm

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25-6: Mexico "cuốn phăng" CH Séc với trận thắng đậm

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25-6: Mexico giành chiến thắng đậm 3-0 trước CH Séc ở lượt trận cuối bảng A, qua đó đi tiếp vào vòng 32 đội với tư cách nhất bảng cùng 9 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, CH Séc phải dừng chân sớm khi đứng bét bảng với 1 điểm sau 3 trận.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Nam Phi gieo sầu cho Hàn Quốc
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Nam Phi gieo sầu cho Hàn Quốc

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc để ghi tên mình vào vòng knock-out với tư cách nhì bảng A.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Nam Phi gieo sầu cho Hàn Quốc

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Nam Phi gieo sầu cho Hàn Quốc

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc để ghi tên mình vào vòng knock-out với tư cách nhì bảng A.

Chỉ cần World Cup trở lại, Shakira lại "chiếm sóng" MXH
Chỉ cần World Cup trở lại, Shakira lại "chiếm sóng" MXH

VOV.VN - Chỉ vài giây xuất hiện trên khán đài World Cup 2026, Shakira lại trở thành tâm điểm mạng xã hội. Sau hơn 20 năm đồng hành cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, "Nữ hoàng nhạc Latin" không chỉ là ca sĩ nổi tiếng mà còn là một biểu tượng văn hóa mỗi mùa World Cup.

Chỉ cần World Cup trở lại, Shakira lại "chiếm sóng" MXH

Chỉ cần World Cup trở lại, Shakira lại "chiếm sóng" MXH

VOV.VN - Chỉ vài giây xuất hiện trên khán đài World Cup 2026, Shakira lại trở thành tâm điểm mạng xã hội. Sau hơn 20 năm đồng hành cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, "Nữ hoàng nhạc Latin" không chỉ là ca sĩ nổi tiếng mà còn là một biểu tượng văn hóa mỗi mùa World Cup.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Curacao vs Bờ Biển Ngà World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Curacao vs Bờ Biển Ngà World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Curacao vs Bờ Biển Ngà thuộc khuôn khổ bảng E World Cup 2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 26/6.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Curacao vs Bờ Biển Ngà World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Curacao vs Bờ Biển Ngà World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Curacao vs Bờ Biển Ngà thuộc khuôn khổ bảng E World Cup 2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 26/6.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế