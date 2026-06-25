Xác định cặp đấu đầu tiên của vòng knock-out World Cup 2026

Sáng nay (25/6) đã diễn ra các lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 của các bảng A, B và C. Nước đồng chủ nhà Canada đã bất ngờ thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ và đánh mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ.

Trong khi đó, Brazil và Morocco cũng giành chiến thắng để khép lại vòng bảng với 7 điểm. Gây thất vọng nhất là Hàn Quốc, dù nắm trong tay lợi thế lớn, nhưng đại diện châu Á đã thua 0-1 trước Nam Phi.

13 đội bóng đã giành vé vào vòng knock-out.

Trận thua này khiến Hàn Quốc mất ngôi nhì bảng vào tay Nam Phi, đồng thời phải chờ kết quả của các bảng đấu còn lại để hy vọng đi tiếp theo suất đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Nam Phi sẽ đối đầu với Canada ở vòng 32 đội (Ảnh: AP).

Về phía Nam Phi, chiến thắng quả cảm trước Hàn Quốc giúp đội bóng này vượt qua vòng bảng. Lá thăm may rủi đưa họ gặp đồng chủ nhà Canada ở vòng 32 đội. Đây là đối thủ mà Nam Phi hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng để tiến vào vòng đấu tiếp theo.