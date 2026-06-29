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Xác định cái tên đầu tiên vào vòng 16 đội World Cup 2026

Thứ Hai, 05:18, 29/06/2026
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VOV.VN - Canada thắng Nam Phi 1-0 và trở thành cái tên đầu tiên lọt vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Trận đấu giữa Canada và Nam Phi có ý nghĩa lịch sử. Bởi lẽ, đây là trận mở màn vòng 32 đội – vòng đấu mới xuất hiện khi World Cup tăng số đội tham dự từ 32 lên 48.

Đây cũng là lần đầu tiên Canada và Nam Phi vượt qua vòng bảng để góp mặt trong một trận đấu knock-out tại World Cup. Ngoài ra, Canada là đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup không được thi đấu trên sân nhà do trận gặp Nam Phi diễn ra tại Los Angeles, Mỹ.

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Eustaquio (số 7) ghi bàn duy nhất giúp Canada thắng Nam Phi 1-0. (Ảnh: Reuters)

Kết quả, thành tích lịch sử đã gọi tên Canada với chiến thắng 1-0 trước Nam Phi. Tiền vệ Stephen Eustaquio là người hùng giúp Canada hạ knock-out Nam Phi khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 90+1.

Qua đó, Canada trở thành đội đầu tiên lọt vào vòng 16 đội World Cup 2026. Tại vòng đấu kế tiếp, Canada sẽ chạm trán đội thắng trong cuộc đọ sức giữa Hà Lan và Morocco.

Theo lịch thi đấu, trận Hà Lan gặp Morocco sẽ diễn ra lúc 8h ngày 30/6 (giờ Việt Nam). Đội thắng trong cặp đấu này sẽ chạm trán Canada vào lúc 0h ngày 5/7.

Hoàng Long/VOV.VN
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