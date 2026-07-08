English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xuân Son tỏa sáng, ĐT Việt Nam tiếp tục thắng lợi trên đất Hàn Quốc

Thứ Tư, 18:52, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7: Xuân Son và Hai Long tỏa sáng giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng thứ hai trong đợt tập huấn trên đất Hàn Quốc.

Chiều 8/7, ĐT Việt Nam tiếp tục có trận đấu tập thứ hai trong chuyến tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc), gặp Yongin FC – đội bóng đang thi đấu tại K-League 2. Đây được đánh giá là bài kiểm tra có chất lượng chuyên môn cao hơn so với trận đấu đầu tiên, giúp Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi hướng tới AFF ASEAN Cup 2026.

xuan son toa sang, Dt viet nam tiep tuc thang loi tren dat han quoc hinh anh 1
Ảnh: VFF

Tương tự trận đấu trước, HLV Kim Sang Sik sử dụng hai đội hình khác nhau, mỗi đội thi đấu một hiệp nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ được ra sân và đánh giá khả năng vận hành ở nhiều phương án nhân sự.

Đối thủ Yongin FC sở hữu lực lượng có chất lượng, đặc biệt trên hàng công với dấu ấn của các cầu thủ Brazil như Gabriel Tigrão và tân binh Vitinho. Đội bóng Hàn Quốc nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt trong những phút đầu và tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân đội tuyển Việt Nam.

xuan son toa sang, Dt viet nam tiep tuc thang loi tren dat han quoc hinh anh 2
Ảnh: VFF

Trong thế trận đó, ĐT Việt Nam vẫn cho thấy sự hiệu quả trong các tình huống chuyển đổi trạng thái. Phút thứ 9, Nguyễn Hai Long tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho đội tuyển.

Những phút tiếp theo diễn ra với thế trận cởi mở. Phút 20, Hai Long tiếp tục có pha đi bóng nỗ lực bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi để Văn Cường dứt điểm, nhưng thủ môn Yongin FC đã kịp thời cản phá.

xuan son toa sang, Dt viet nam tiep tuc thang loi tren dat han quoc hinh anh 3
Ảnh: VFF

Trước khi hiệp một khép lại, Yongin FC tận dụng một tình huống tấn công để ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 42.

Sang hiệp hai, HLV Kim Sang Sik tiếp tục thay toàn bộ đội hình nhằm kiểm nghiệm thêm các phương án nhân sự. Hai đội duy trì thế trận cạnh tranh với tốc độ cao và nhiều pha tranh chấp quyết liệt.

xuan son toa sang, Dt viet nam tiep tuc thang loi tren dat han quoc hinh anh 4
Ảnh: VFF

Phút 75, Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu ghi bàn đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Quan trọng hơn kết quả, trận đấu giúp Ban huấn luyện có thêm những đánh giá thực tế về khả năng vận hành lối chơi trước một đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn, đồng thời tiếp tục kiểm nghiệm sự phối hợp giữa các nhóm cầu thủ trong nhiều phương án chiến thuật khác nhau.

xuan son toa sang, Dt viet nam tiep tuc thang loi tren dat han quoc hinh anh 5
Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 1, vào ngày 13/7. Đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước khi trở về nước chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar và hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF ASEAN Cup 2026.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

CHÍNH THỨC: ĐT Việt Nam đá trận ra quân AFF ASEAN Cup 2026 trên đất Thái Lan
CHÍNH THỨC: ĐT Việt Nam đá trận ra quân AFF ASEAN Cup 2026 trên đất Thái Lan

VOV.VN - ĐT Việt Nam thi đấu trận ra quân AFF ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste trên sân vận động Chonburi tại Thái Lan.

CHÍNH THỨC: ĐT Việt Nam đá trận ra quân AFF ASEAN Cup 2026 trên đất Thái Lan

CHÍNH THỨC: ĐT Việt Nam đá trận ra quân AFF ASEAN Cup 2026 trên đất Thái Lan

VOV.VN - ĐT Việt Nam thi đấu trận ra quân AFF ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste trên sân vận động Chonburi tại Thái Lan.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7: ĐT Việt Nam tranh tài
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7: ĐT Việt Nam tranh tài

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7: ĐT Việt Nam tranh tài trận thứ hai trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7: ĐT Việt Nam tranh tài

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7: ĐT Việt Nam tranh tài

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7: ĐT Việt Nam tranh tài trận thứ hai trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Đỗ Hoàng Hên nói lời đanh thép về mục tiêu vô địch ASEAN Cup cùng ĐT Việt Nam
Đỗ Hoàng Hên nói lời đanh thép về mục tiêu vô địch ASEAN Cup cùng ĐT Việt Nam

VOV.VN - Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên khẳng định quyết tâm thi đấu tốt và cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Đỗ Hoàng Hên nói lời đanh thép về mục tiêu vô địch ASEAN Cup cùng ĐT Việt Nam

Đỗ Hoàng Hên nói lời đanh thép về mục tiêu vô địch ASEAN Cup cùng ĐT Việt Nam

VOV.VN - Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên khẳng định quyết tâm thi đấu tốt và cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Tiền đạo ĐT Việt Nam nói lời gan ruột khi ghi bàn trước đội bóng Hàn Quốc
Tiền đạo ĐT Việt Nam nói lời gan ruột khi ghi bàn trước đội bóng Hàn Quốc

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường chia sẻ cảm xúc về pha lập công đầu tiên trong màu áo ĐT Việt Nam khi ghi bàn vào lưới Siheung FC.

Tiền đạo ĐT Việt Nam nói lời gan ruột khi ghi bàn trước đội bóng Hàn Quốc

Tiền đạo ĐT Việt Nam nói lời gan ruột khi ghi bàn trước đội bóng Hàn Quốc

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường chia sẻ cảm xúc về pha lập công đầu tiên trong màu áo ĐT Việt Nam khi ghi bàn vào lưới Siheung FC.

ĐT Myanmar bổ nhiệm thầy cũ của Công Phượng trước ngày đấu ĐT Việt Nam
ĐT Myanmar bổ nhiệm thầy cũ của Công Phượng trước ngày đấu ĐT Việt Nam

VOV.VN - ĐT Myanmar có HLV mới trước trận giao hữu với ĐT Việt Nam khi bổ nhiệm HLV Jorn Andersen ngồi "ghế nóng".

ĐT Myanmar bổ nhiệm thầy cũ của Công Phượng trước ngày đấu ĐT Việt Nam

ĐT Myanmar bổ nhiệm thầy cũ của Công Phượng trước ngày đấu ĐT Việt Nam

VOV.VN - ĐT Myanmar có HLV mới trước trận giao hữu với ĐT Việt Nam khi bổ nhiệm HLV Jorn Andersen ngồi "ghế nóng".

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế