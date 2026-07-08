Xuân Son tỏa sáng, ĐT Việt Nam tiếp tục thắng lợi trên đất Hàn Quốc

Chiều 8/7, ĐT Việt Nam tiếp tục có trận đấu tập thứ hai trong chuyến tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc), gặp Yongin FC – đội bóng đang thi đấu tại K-League 2. Đây được đánh giá là bài kiểm tra có chất lượng chuyên môn cao hơn so với trận đấu đầu tiên, giúp Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi hướng tới AFF ASEAN Cup 2026.

Ảnh: VFF

Tương tự trận đấu trước, HLV Kim Sang Sik sử dụng hai đội hình khác nhau, mỗi đội thi đấu một hiệp nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ được ra sân và đánh giá khả năng vận hành ở nhiều phương án nhân sự.

Đối thủ Yongin FC sở hữu lực lượng có chất lượng, đặc biệt trên hàng công với dấu ấn của các cầu thủ Brazil như Gabriel Tigrão và tân binh Vitinho. Đội bóng Hàn Quốc nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt trong những phút đầu và tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân đội tuyển Việt Nam.

Ảnh: VFF

Trong thế trận đó, ĐT Việt Nam vẫn cho thấy sự hiệu quả trong các tình huống chuyển đổi trạng thái. Phút thứ 9, Nguyễn Hai Long tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho đội tuyển.

Những phút tiếp theo diễn ra với thế trận cởi mở. Phút 20, Hai Long tiếp tục có pha đi bóng nỗ lực bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi để Văn Cường dứt điểm, nhưng thủ môn Yongin FC đã kịp thời cản phá.

Ảnh: VFF

Trước khi hiệp một khép lại, Yongin FC tận dụng một tình huống tấn công để ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 42.

Sang hiệp hai, HLV Kim Sang Sik tiếp tục thay toàn bộ đội hình nhằm kiểm nghiệm thêm các phương án nhân sự. Hai đội duy trì thế trận cạnh tranh với tốc độ cao và nhiều pha tranh chấp quyết liệt.

Ảnh: VFF

Phút 75, Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu ghi bàn đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Quan trọng hơn kết quả, trận đấu giúp Ban huấn luyện có thêm những đánh giá thực tế về khả năng vận hành lối chơi trước một đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn, đồng thời tiếp tục kiểm nghiệm sự phối hợp giữa các nhóm cầu thủ trong nhiều phương án chiến thuật khác nhau.

Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 1, vào ngày 13/7. Đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước khi trở về nước chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar và hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF ASEAN Cup 2026.

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