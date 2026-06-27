Xuân Son lần đầu đảm nhận trọng trách mới tại ĐT Việt Nam

Kể từ khi khoác áo ĐT Việt Nam, Xuân Son đã có những đóng góp lớn trong hành trình giành ngôi vô địch ASEAN Cup 2024, cũng như góp mặt tại VCK Asian Cup 2027. Trong lần tập trung này, Xuân Son có lần đầu tiên được đảm nhiệm vai trò trong ban cán sự đội tuyển.

Xuân Son lần đầu đảm nhận vai trò đội phó ĐT Việt Nam (Ảnh: Như Đạt)

Mới đây, ĐT Việt Nam chính thức công bố ban cán sự với Nguyễn Quang Hải được ban huấn luyện tín nhiệm giao trọng trách đội trưởng. Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son đảm nhiệm vai trò đội phó của đội.

Trong đợt tập trước gần nhất cho trận đấu với ĐT Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, Duy Mạnh là đội trưởng, hai đội phó là Quang Hải và Hoàng Đức. Tuy nhiên trong đợt tập trung lần này, Duy Mạnh đang điều trị và phục hồi chấn thương nên ban huấn luyện giao trọng trách đội trưởng cho Quang Hải.

Quang Hải từng đeo bằng đội trưởng U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017, sau đó là đội trưởng U23 Việt Nam. Mùa giải vừa qua, Quang Hải được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải khi góp công lớn giúp CAHN lên ngôi vô địch V-League.

Việc Xuân Son lần đầu tiên góp mặt trong ban cán sự đội tuyển không chỉ phản ánh sự hòa nhập ngày càng tốt, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm với lực lượng cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt.

ĐT Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến ngày 1/7, sau đó tập huấn tại Hàn Quốc trong thời gian 2-14/7. Sau đó, ĐT Việt Nam trở về nước đá giao hữu với ĐT Myanmar vào ngày 17/7, cũng là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào ASEAN Cup 2026.