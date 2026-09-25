Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Thể thao Việt Nam có thêm huy chương
VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Tâm điểm bóng đá, chờ thêm huy chương tiếp theo của Đoàn Thể thao Việt Nam.
Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Tâm điểm bóng đá, chờ thêm huy chương tiếp theo của Đoàn Thể thao Việt Nam.
Cập nhật huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 25/9
HCĐ (1): Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (Kayak đôi nữ 500m môn Canoeing).
Trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Trung Quốc: Lộ diện đội hình xuất phát
VOV.VN - Trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Trung Quốc trong khuôn khổ tứ kết ASIAD 2026 diễn ra lúc 13h ngày 25/9 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Nagai, Nhật Bản.
Bắn súng: 3 VĐV Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang xếp hạng 9 chung cuộc nội dung súng trường ba tư thế nam.
Nhập môn Pickleball: 3 điểm khác biệt của Newbie và Trình khá trong kỹ thuật Drive
VOV.VN - Phân tích 3 điểm khác biệt trong kỹ thuật Drive giữa người mới và người chơi trình khá trong Pickleball qua những giải thích đơn giản và dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là các lưu ý quan trọng giúp người chơi nhận ra điểm cần cải thiện, tối ưu động tác và nâng cao hiệu quả thi đấu.
Lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/9
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/9, Indonesia đối đầu với Malaysia trong trận ra quân ở bảng A.
Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Philippines trước FIFA ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu Việt Nam vs Philippines trước trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026.
Trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Trung Quốc: Lộ diện đội hình xuất phát
VOV.VN - Trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Trung Quốc trong khuôn khổ tứ kết ASIAD 2026 diễn ra lúc 13h ngày 25/9 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Nagai, Nhật Bản.
Link xem trực tiếp Việt Nam vs Trung Quốc bóng đá nữ ASIAD 2026 hôm nay 25/9
VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Việt Nam vs Trung Quốc bóng đá nữ ASIAD 2026 hôm nay 25/9 trên VTV6.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 25/9
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 25/9, giải bóng chuyền nữ khu vực Bắc và Trung Mỹ - Pan-American Cup Final Six tiếp tục diễn ra sôi động.
Taekwondo ảo: Môn thể thao "độc lạ" tại ASIAD 2026
VOV.VN - Taekwondo ảo sẽ là một trong những nội dung thi đấu độc đáo nhất ở kỳ ASIAD 2026 đang diễn ra tại Nhật Bản.
Boxing: VĐV Võ Thị Kim Ánh để thua đối thủ người Đài Bắc Trung Hoa - Huang Hsiao Wen ở tứ kết hạng 54kg nữ.
Đấu kiếm: Đội nữ kiếm ba cạnh Việt Nam đã thất bại 17-45 trước đối thủ là các VĐV Trung Quốc ở tứ kết.
Bóng ném: Đội nữ Việt Nạm đang thi đấu trận vòng bảng gặp Uzbekistan.
Canoeing: Cặp VĐV Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương giành HCĐ nội dung Kayak đôi nữ 500m với thành tích 1 phút 57 giây 255.
Cầu lông: Nguyễn Hải Đăng thắng dễ VĐV của Bahrain ở vòng loại đầu tiên.
Bơi: Kình ngư Dương Văn Hoàng Quy giành quyền vào chung kết nội dung bơi bướm 200m nam, với thời gian 2 phút 01,83 giây. Còn Nguyễn Quang Thuấn chỉ xếp thứ 14 nên không thể giành quyền tranh huy chương nội dung này.
Canoeing: Các VĐV Huỳnh Cao Minh/Đỗ Minh Thuận về đích cuối ở chung kết kayak đôi nam 500m. Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm, Đỗ Thị Thanh Thảo về đích thứ 6 nội dung Kayak bốn nữ.
Đấu kiếm: Đội nữ kiếm ba cạnh Việt Nam thắng Philippines, giành quyền vào tứ kết gặp các VĐV Trung Quốc.
Bơi: Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc hoàn thành tốt vòng loại 400m tự do nam, giành quyền vào thi chung kết.
Bơi: Trần Hưng Nguyên xếp hạng 12 vòng loại nội dung 200m ngửa nam. VĐV của Việt Nam sẽ được thi chung kết nếu có 2 VĐV xếp trên gặp vấn đề về thể lực và không thể bước ra hồ bơi vào tối nay.
Canoeing: 2 VĐV Huỳnh Cao Minh/Đỗ Minh Thuận chuẩn bị thi đấu chung kết nội dung kayak đôi nam 500m. Trước đó, cặp VĐV này đã thi đấu xuất sắc ở vòng loại và bán kết.
Bơi: Phạm Thanh Bảo giành quyền vào thi chung kết nội dung 50m ếch nam.
Bắn súng: Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh chỉ xếp thứ 6 Vòng loại 10m súng ngắn hơi đôi nam nữ, không thể lọt vào Chung kết.
Bơi: Nguyễn Thúy Hiền xếp hạng 14 chung cuộc nội dung bơi bướm 50m nữ, không giành quyền vào chung kết.
Cầu lông: 2 VĐV Trần Đình Mạnh/Phạm Thị Khánh thắng cặp VĐV của Macau (Trung Quốc) ở vòng loại nội dung đôi nam nữ.
Vào lúc 13h ngày 25/9, ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu ĐT nữ Trung Quốc trong trận tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026. Để có mặt ở trận đấu này, ĐT nữ Việt Nam xếp thứ ba bảng E với 1 điểm sau 1 trận hòa, 2 trận thua, ghi 1 bàn thắng và để thủng lưới 10 lần.
Trong khi đó, ĐT nữ Trung Quốc giành ngôi nhất bảng G với 7 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận hòa. Đội bóng này ghi 11 bàn thắng, thủng lưới 3 bàn.
Chưa xét đến đẳng cấp của 2 đội, chỉ riêng thành tích ở vòng đấu bảng đã nói lên sự chênh lệch trình độ giữa đôi bên và màn đọ sức chiều nay sẽ là thách thức cực đại với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.
ĐT nữ Việt Nam tiến đến ASIAD năm nay với nhiều cầu thủ trẻ cùng một HLV mới. Do đó, đội bóng dù cố gắng ở vòng bảng nhưng vẫn thể hiện nhiều hạn chế về chuyên môn. Những gì đội đã thể hiện ở vòng bảng cho thấy sẽ còn mất rất nhiều thời gian để bóng đá nữ Việt Nam có thể trở lại với những thời điểm đạt đỉnh về phong độ.
Tuy nhiên, mục tiêu của đội đề ra trước giải là vào tứ kết đã hoàn thành. Giờ là lúc thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có thể thi đấu với tinh thần thoải mái nhất trước một đối thủ ở trên tầm rất nhiều. Khi đó, những bất ngờ vẫn hoàn toàn có thể đến dù tỷ lệ không cao.
Về phần ĐT nữ Trung Quốc, đội bóng này từ lâu đã là một thế lực của châu Á nhưng họ cũng đang đối mặt những vấn đề gần như tương tự với bóng đá nữ Việt Nam, đó là các trụ cột đã lớn tuổi và những cầu thủ trẻ lên thay thế chưa đáp ứng được kỳ vọng.
Zhang Rui (37 tuổi), Wu Haiyan (33 tuổi) hay đặc biệt là Wang Shuang (31 tuổi) vẫn là những nhân tố không thể thay thế của ĐT nữ Trung Quốc và khi các cầu thủ này không phát huy được năng lực, ĐT nữ Trung Quốc ngay lập tức gặp khó khăn mà trận hòa 1-1 với Uzbekistan ở vòng bảng là minh chứng rõ ràng nhất.
Tất nhiên, ĐT nữ Trung Quốc vẫn ở trên tầm một ĐT nữ Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề. Vì thế, chỉ cần các cô gái Việt Nam thi đấu hết khả năng và cố gắng có một bàn thắng trong trận đấu hôm nay cũng đã là thành công lớn.
Hôm nay, U23 Việt Nam và ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ cùng ra sân tranh tài ở các trận vòng tứ kết. Với U23 Việt Nam, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc lúc 17h30. Đây được xem là trận đấu vô cùng khó khăn với các cầu thủ trẻ nước nhà khi U23 Hàn Quốc là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV.
Theo quy định của ASIAD 2026, mỗi đội được sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi và U23 Hàn Quốc đã tận dụng triệt để điều này nhằm tăng sức mạnh cho đội bóng.
3 cầu thủ quá 23 tuổi của U23 Hàn Quốc là Eom Ji Sung, Lee Gi Hyuk, Yang Hyun Jun. Trong đó, Eom Ji Sung là nhân tố nổi bật nhất khi đang khoác áo Swansea của Anh. Tiền vệ này cũng đã ghi được 3 bàn ở kỳ ASIAD năm nay và đóng vai trò như nhạc trưởng của U23 Hàn Quốc.
Ngoài Eom Ji Sung, U23 Hàn Quốc còn có 8 cầu thủ khác đang thi đấu ở châu Âu với những cái tên đáng chú ý như Lee Hyun Ju (Arouca - Bồ Đào Nha), Kim Myung Jun (Genk - Bỉ), Yang Min Hyeok (Westerlo - Bỉ), Kim Ji Soo (Brentford - Anh) hay Bae Jun Ho (Stoke City - Anh).
Trong khi đó, lúc 13h sẽ là trận ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Trung Quốc. Đây cũng là màn đọ sức mà cán cân sức mạnh đang hoàn toàn nghiêng về đội bạn và thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ cần nỗ lực rất nhiều nếu muốn gây bất ngờ.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 25/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ thi đấu ở rất nhiều môn với kỳ vọng có thể giành thêm huy chương.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 25/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ thi đấu ở 9 môn với kỳ vọng có thể giành thêm huy chương.
Sau thất bại trong ngày 24/9, Phạm Quang Huy sẽ bước vào nội dung đồng đội nam nữ kết hợp 10m súng ngắn hơi môn bắn súng. Quang Huy sẽ thi đấu cặp cùng đồng đội Trịnh Thu Vinh với kỳ vọng có thể chạm tay vào tấm huy chương.
Môn điền kinh với 2 VĐV chạy Hoàng Thị Minh Hạnh và Tạ Ngọc Tưởng cũng được kỳ vọng có thể tranh chấp huy chương với điểm khởi đầu là các nội dung thi đấu vòng loại.
Ngoài ra, Quàng Thị Tâm ở môn cử tạ hứa hẹn cũng có thể cạnh tranh huy chương ở hạng cân 57kg nữ khi các VĐV Trung Quốc không đăng ký tham dự.
Bên cạnh đó, 2 trận đấu ở môn bóng đá của ĐT bóng đá nữ và U23 Việt Nam cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ dù chưa phải là các trận trực tiếp tranh chấp huy chương.
U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc trong trận tứ kết bóng đá nam diễn ra lúc 17h30 trong khi lúc 13h là trận ĐT nữ Việt Nam đấu ĐT nữ Trung Quốc cũng ở vòng tứ kết.
ASIAD 2026 ngày thi đấu 24/9: Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 1 HCB và 7 HCĐ
VOV.VN - Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 1 HCB từ môn Wushu và 7 HCĐ từ các môn Rowing, eSports, cử tạ, điền kinh trong ngày thi đấu 24/9 tại ASIAD 2026.
eSports Việt Nam giành tấm huy chương lịch sử tại ASIAD 2026
VOV.VN - eSports Việt Nam giành HCĐ tại ASIAD 2026 và tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên có huy chương ở đấu trường Á vận hội.
ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho tứ kết ASIAD 2026
VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam hoàn thành những công tác chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng bước vào trận tứ kết ASIAD 2026 gặp ĐT nữ Trung Quốc.
VĐV Việt Nam bật khóc, kể lại nỗ lực thi đấu tới kiệt sức vì huy chương ASIAD 2026
VOV.VN - VĐV Rowing Phạm Thị Bích Ngọc bật khóc khi nhận tấm HCĐ ASIAD 2026, nghẹt ngào kể lại nỗ lực thi đấu tới kiệt sức trên đường đua.
Lịch thi đấu tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Việt Nam so tài với U23 Hàn Quốc, trong khi U23 Trung Quốc sẽ gặp U23 Thái Lan.
Tin bóng đá 24-9: ĐT Việt Nam nhận tin không vui ở FIFA ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 24-9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: ĐT Việt Nam nhận tin không vui ở FIFA ASEAN Cup 2026; ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho tứ kết ASIAD 2026; Patrik Lê Giang hạ quyết tâm vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam…