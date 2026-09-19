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Cải chính

Bộ Tài chính tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu

Thứ Bảy, 15:55, 19/09/2026
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VOV.VN - Bộ Tài chính chuẩn bị tổ chức đợt quảng bá không kèm phát hành (NDR), cập nhật kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, tiền tệ và định hướng quản lý nợ công tới nhà đầu tư quốc tế, đồng thời thúc đẩy mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Nhằm tăng cường minh bạch hóa thông tin và chủ động trong công tác tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế, Bộ Tài chính chuẩn bị chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt quảng bá không kèm phát hành (Non-Deal Roadshow – NDR). Đây là bước đi chiến lược nhằm cập nhật toàn diện bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam tới cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.

Theo Bộ Tài chính, đợt quảng bá không kèm phát hành là hoạt động nghiệp vụ định kỳ mang tính chất tiếp cận, duy trì quan hệ, cập nhật thông tin kinh tế vĩ mô của Việt Nam tới các nhà đầu tư quốc tế. Thông qua đợt quảng bá này, Bộ Tài chính cùng các cơ quan quản lý sẽ trực tiếp chia sẻ với các định chế tài chính, quỹ đầu tư toàn cầu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách quan trọng trong chính sách tài khóa, tiền tệ cũng như định hướng quản lý nợ công của Việt Nam.

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Bộ Tài chính phối hợp các cơ quan tổ chức đợt quảng bá nhằm nâng cao minh bạch và thu hút nhà đầu tư quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam. (Ảnh minh họa: KT)

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao và đang từng bước chuyển mình trở thành nước có thu nhập trung bình cao, việc chủ động cung cấp thông tin chính thống giúp củng cố niềm tin của cộng đồng tài chính quốc tế. Đồng thời, đây cũng là dịp để cơ quan quản lý nợ lắng nghe phản hồi từ thị trường, đánh giá mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với trái phiếu do Chính phủ Việt Nam phát hành.

Trong khuôn khổ đợt quảng bá không kèm phát hành lần này, Bộ Tài chính dự kiến sẽ có phiên làm việc với Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế trong khuôn khổ của Đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có xếp hạng tín nhiệm ở mức đầu tư. Đồng thời, cập nhật kịp thời tình hình kinh tế vĩ mô mới nhất, các cải cách về thể chế, hạ tầng và quản trị tài chính công, qua đó hỗ trợ công tác đánh giá, xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam một cách khách quan và sát thực tế nhất.

Bộ Tài chính khẳng định: Đây là chương trình thường niên tiếp xúc nhà đầu tư không kèm theo việc chào bán hay phát hành ngay trái phiếu. Các nội dung chi tiết như quy mô, kỳ hạn hay thời điểm phát hành sẽ được Chính phủ xem xét, quyết định ở thời điểm phù hợp, dựa trên nhu cầu vốn đầu tư phát triển trong nước và diễn biến thuận lợi của thị trường vốn trong nước và quốc tế.

Theo Bộ Tài chính, việc duy trì kênh kết nối thường xuyên với thị trường quốc tế, tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng là hoạt động cần thiết, giúp Việt Nam sẵn sàng đa dạng hóa các nguồn lực tài chính, tối ưu hóa chi phí huy động vốn và khẳng định vị thế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế.

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Chứng khoán Việt Nam chính thức gia nhập rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell

VOV.VN - Chiều tối 18/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS), trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức chuyển sang trạng thái "thị trường mới nổi thứ cấp".

Cẩm Tú/VOV.VN
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