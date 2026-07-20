CC14 bị phạt vì chậm công bố thông tin nhiều năm liên tiếp

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 14 (Địa chỉ: 8 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hoà, TP.HCM) bị phạt 92.500.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

CC14 bị phạt 92,5 triệu đồng vì chậm công bố thông tin nhiều năm liên tiếp (Ảnh minh họa: KT)

Theo cơ quan thanh tra, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 14 chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024, 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023, 2024,2025; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, 2024, 2025; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025.