Công ty Thành Thành Công - Biên Hòa bị phạt 175 triệu đồng vì công bố sai lệch thông tin

Theo đó, Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh) bị phạt 175.000.000 đồng do công bố thông tin sai lệch (Mã trái phiếu SBTH2327001 (giá trị 200.000.000.000 đồng, phát hành ngày 26/6/2023, đáo hạn ngày 29/01/2027).

Theo phương án phát hành, bản công bố thông tin trước phát hành, mục đích, kế hoạch sử dụng vốn: “Sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc phát hành sẽ được dùng cho việc mua lại một phần trái phiếu SBTB2120001 (có giá trị 700.000.000.000 đồng, kỳ hạn 3 năm, được phát hành ngày 21/1/2021 và đáo hạn ngày 26/1/2024) và một phần trái phiếu SBTB2124002 (có giá trị 1.200.000.000.000 đồng, kỳ hạn 3 năm được phát hành ngày 13/4/2021 và đáo hạn ngày 13/4/2024).

Thành Thành Công - Biên Hòa bị phạt 175 triệu đồng vì công bố sai lệch thông tin trái phiếu (Ảnh minh họa: KT)

Tại các báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu, Công ty đang ghi nhận số tiền từ phát hành trái phiếu đã được sử dụng để mua lại cả hai mã trái phiếu SHTB2124001 và SHTB2124002. Qua kiểm tra cho thấy: 200.000.000.000 đồng từ phát hành mã trái phiếu SBTH2327001 chỉ được Công ty sử dụng để mua lại trái phiếu SBTB2124002 (trong đó 200.000.000.000 đồng từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp, 1.000.000.000.000 đồng là vốn của Công ty); Công ty không bố trí vốn từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp để mua lại trái phiếu SBTB2124001 theo nội dung đã công bố thông tin; các báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu Công ty công bố thông tin là không chính xác, không đúng thực tế).

Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.