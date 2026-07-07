English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công ty Thành Thành Công - Biên Hòa bị phạt 175 triệu đồng vì công bố sai lệch thông tin

Thứ Ba, 17:01, 07/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 365/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

Theo đó, Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh) bị phạt 175.000.000 đồng do công bố thông tin sai lệch (Mã trái phiếu SBTH2327001 (giá trị 200.000.000.000 đồng, phát hành ngày 26/6/2023, đáo hạn ngày 29/01/2027).

Theo phương án phát hành, bản công bố thông tin trước phát hành, mục đích, kế hoạch sử dụng vốn: “Sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc phát hành sẽ được dùng cho việc mua lại một phần trái phiếu SBTB2120001 (có giá trị 700.000.000.000 đồng, kỳ hạn 3 năm, được phát hành ngày 21/1/2021 và đáo hạn ngày 26/1/2024) và một phần trái phiếu SBTB2124002 (có giá trị 1.200.000.000.000 đồng, kỳ hạn 3 năm được phát hành ngày 13/4/2021 và đáo hạn ngày 13/4/2024).

cong ty thanh thanh cong - bien hoa bi phat 175 trieu dong vi cong bo sai lech thong tin hinh anh 1
Thành Thành Công - Biên Hòa bị phạt 175 triệu đồng vì công bố sai lệch thông tin trái phiếu (Ảnh minh họa: KT)

Tại các báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu, Công ty đang ghi nhận số tiền từ phát hành trái phiếu đã được sử dụng để mua lại cả hai mã trái phiếu SHTB2124001 và SHTB2124002. Qua kiểm tra cho thấy: 200.000.000.000 đồng từ phát hành mã trái phiếu SBTH2327001 chỉ được Công ty sử dụng để mua lại trái phiếu SBTB2124002 (trong đó 200.000.000.000 đồng từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp, 1.000.000.000.000 đồng là vốn của Công ty); Công ty không bố trí vốn từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp để mua lại trái phiếu SBTB2124001 theo nội dung đã công bố thông tin; các báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu Công ty công bố thông tin là không chính xác, không đúng thực tế).

Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Diệp Diệp/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chậm công bố thông tin, báo cáo thiếu nội dung, Hodeco bị phạt hơn 240 triệu đồng
Chậm công bố thông tin, báo cáo thiếu nội dung, Hodeco bị phạt hơn 240 triệu đồng

VOV.VN - Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) vừa bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt hơn 242 triệu đồng do hàng loạt vi phạm về công bố thông tin và nghĩa vụ báo cáo liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu, quản trị doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Chậm công bố thông tin, báo cáo thiếu nội dung, Hodeco bị phạt hơn 240 triệu đồng

Chậm công bố thông tin, báo cáo thiếu nội dung, Hodeco bị phạt hơn 240 triệu đồng

VOV.VN - Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) vừa bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt hơn 242 triệu đồng do hàng loạt vi phạm về công bố thông tin và nghĩa vụ báo cáo liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu, quản trị doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Vi phạm về trái phiếu, Điền Phát Land, Đầu tư Vạn Hương và Năng lượng Đại Dương bị xử phạt
Vi phạm về trái phiếu, Điền Phát Land, Đầu tư Vạn Hương và Năng lượng Đại Dương bị xử phạt

VOV.VN - Hàng loạt vi phạm trong công bố thông tin trái phiếu vừa bị cơ quan quản lý phát hiện, khiến Điền Phát Land, Vạn Hương và Đại Dương cùng bị xử phạt 92,5 triệu đồng mỗi đơn vị.

Vi phạm về trái phiếu, Điền Phát Land, Đầu tư Vạn Hương và Năng lượng Đại Dương bị xử phạt

Vi phạm về trái phiếu, Điền Phát Land, Đầu tư Vạn Hương và Năng lượng Đại Dương bị xử phạt

VOV.VN - Hàng loạt vi phạm trong công bố thông tin trái phiếu vừa bị cơ quan quản lý phát hiện, khiến Điền Phát Land, Vạn Hương và Đại Dương cùng bị xử phạt 92,5 triệu đồng mỗi đơn vị.

Bất động sản Highgate bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin
Bất động sản Highgate bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin

VOV.VN - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 198/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Highgate.

Bất động sản Highgate bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin

Bất động sản Highgate bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin

VOV.VN - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 198/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Highgate.

Doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát bị phạt vì không công bố thông tin
Doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát bị phạt vì không công bố thông tin

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 156/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World.

Doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát bị phạt vì không công bố thông tin

Doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát bị phạt vì không công bố thông tin

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 156/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá