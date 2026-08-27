Chậm công bố loạt báo cáo, Công ty Đầu tư và Kinh doanh BĐS bị phạt 85 triệu đồng

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản (trụ sở tại số 314 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - nay là số 314 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bình Dương, TP.HCM) bị phạt 85.000.000 đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Mức phạt được áp dụng theo điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung theo khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2026/NĐ-CP.

Chậm công bố loạt báo cáo, Công ty Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản bị phạt 85 triệu đồng (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với nhiều tài liệu.

Các tài liệu công bố chậm gồm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024, 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023, 2024, 2025; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025.

Ngoài ra, công ty cũng chậm công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025, 2026; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, 2024, 2025; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025, 2026.