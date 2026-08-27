Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 481/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần BB Sunrise Power.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần BB Sunrise Power (địa chỉ: A203 Tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) bị phạt 92.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Hành vi này được xử phạt theo Điểm b khoản 4 Điều 8b Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, được bổ sung tại điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

BB Sunrise Power bị phạt 92,5 triệu đồng vì chậm công bố thông tin (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu Báo cáo tài chính năm 2023; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, bán niên 2024, năm 2024, bán niên 2025, năm 2025; Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025, năm 2025.

Ngoài ra, BB Sunrise Power cũng chậm công bố thông tin dưới 10 ngày làm việc so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu Bán tài sản đảm bảo của gói trái phiếu (Mã trái phiếu BBSP.H.20.23.001); Hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn (Mã trái phiếu BBSP.H.20.23.001).