Chậm công bố loạt báo cáo trái phiếu, công ty Trung Nam bị phạt 92,5 triệu đồng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 474/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Nam.

Theo quyết định, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Nam (địa chỉ tại 7A/68 Thành Thái, Phường Diên Hồng, TP. HCM) bị phạt 92.500.000 đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Tổ hợp nhà máy điện gió, mặt trời của Trungnam Group (Ảnh minh họa: KT)

Mức phạt được áp dụng theo Điểm b khoản 4 Điều 8b Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, được bổ sung theo điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với nhiều tài liệu. Trong đó có: Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2023, bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên 2025, năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2023, bán niên 2024; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025, năm 2025.

Công ty cũng chậm công bố thông tin đối với các tài liệu về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, bán niên 2024, năm 2024, bán niên 2025, năm 2025; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023, bán niên 2024, năm 2024, bán niên 2025, năm 2025.

Bên cạnh đó, công ty chậm công bố thông tin dưới 10 ngày làm việc so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu về gia hạn kỳ hạn trái phiếu EDICB2325001 và thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu EDICB2325001.