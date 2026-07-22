Chứng khoán lao dốc, VN-Index giảm xuống mức thấp nhất gần 4 tháng

Nhóm ngân hàng và bất động sản chịu áp lực lớn

Thị trường chứng khoán, sau nhịp giằng co đầu phiên hôm nay 22/7, VN-Index nhanh chóng chịu áp lực xả hàng mạnh, liên tục suy yếu và đánh mất mốc 1.700 điểm vào cuối phiên sáng. Sang phiên chiều, chỉ số tiếp tục lùi xuống quanh ngưỡng 1.680 điểm trước khi dòng tiền bắt đáy tạo ra hai nhịp hồi đáng chú ý, có thời điểm đưa chỉ số tiến sát trở lại mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, lực cầu vẫn tỏ ra lép vế trước nguồn cung lớn khiến những nỗ lực này đều nhanh chóng bị bẻ gãy. Đến cuối phiên, lực cung tiếp tục dâng cao kéo VN-Index giảm 62 điểm, đóng cửa tại 1.668,53 điểm (-3,58%) - mức giảm mạnh nhất kể từ phiên 9/3, đồng thời là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3.

VN30-Index mất 54,42 điểm (-2,89%), lùi về mốc 1.826,9 điểm. Áp lực bán áp đảo với 27/30 mã giảm, chỉ có 2 mã tăng và 1 mã đứng giá. Trong đó, VIC, VHM và MWG đứng cuối bảng với trạng thái giảm sàn, tiếp theo là VRE, VPL, GAS và HDB cũng đều lao dốc hơn 4%. Ngược lại, VNM là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 1.2%, cùng PLX giữ được sắc xanh nhẹ.

Áp lực bán tháo lan rộng trên toàn thị trường khiến hàng trăm mã cổ phiếu chìm trong sắc đỏ

Sắc đỏ bao trùm toàn bộ các nhóm ngành. Bất động sản giảm hơn 6%, chịu sức ép không chỉ từ các cổ phiếu họ Vingroup mà còn từ nhiều mã khác như: NRC (-5,56%), BCM (-4,41%), TCH (-4,42%), DXS (-3,41%), NLG (-2,79%), PDR (-2,42%), KSF (-1,89%) và TAL giảm hết biên độ. Nhóm tiêu dùng không thiết yếu cũng lao dốc mạnh với diễn biến tiêu cực ở MWG, PNJ và SHN giảm sàn, VPL (-5,28%), FRT (-5,32%) và DGW (-3,23%).

Bên cạnh đó, các nhóm trụ cột như tài chính và công nghiệp cũng gây sức ép đáng kể lên thị trường với sắc đỏ bao trùm trên diện rộng, nổi bật là VCB, BID, CTG, HDB, STB, TPB, EIB, VIB, VBB, VIX, VND; GEX, VJC, ACV, GMD, GEE, CTD, DPG, TV2,...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản chịu áp lực bán tháo lớn

Nhận định chứng khoán 22/7: Chưa vội bắt đáy, chờ VN-Index kiểm định vùng 1.700 VOV.VN - Sau 2 phiên giảm mạnh liên tiếp, VN-Index vẫn chưa cho thấy tín hiệu tạo đáy khi áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế,dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bắt đáy sớm, ưu tiên quản trị rủi ro, chỉ giải ngân khi thị trường phát đi tín hiệu hồi phục rõ ràng.

Nhóm ngân hàng cũng không tránh khỏi làn sóng bán tháo. EIB giảm sát giá sàn, trong khi VIB, VCB, CTG, HDB và KLB đồng loạt mất từ 3-4%, khiến nỗ lực nâng đỡ thị trường gần như không đáng kể. Sắc đỏ bao trùm hầu hết các nhóm ngành, phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng giảm tỷ trọng cổ phiếu của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường chung lao dốc, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn và rơi vào trạng thái "trắng bên mua". Kết phiên, mã này giao dịch ở mức 35.500 đồng/cổ phiếu, xóa sạch toàn bộ thành quả tăng giá tích lũy trong hơn 5 năm và lùi về vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm 2021.

Trên sàn HNX, áp lực bán cũng gia tăng nhưng mức giảm thấp hơn HOSE. Chốt phiên giao dịch hôm nay 22/7, HNX-Index giảm 5,25 điểm (-1,87%) xuống 275,49 điểm với 40 mã tăng và 100 mã giảm. Thanh khoản đạt 71 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.120 tỷ đồng.

UPCoM diễn biến tích cực hơn khi thu hẹp đà giảm so với phiên sáng. Chỉ số UPCoM-Index đóng cửa phiên 22/7 giảm 0,65 điểm (-0,52%) xuống 124,77 điểm. Thanh khoản đạt 33,3 triệu cổ phiếu, giá trị 388,8 tỷ đồng. ABB dẫn đầu về khối lượng giao dịch với hơn 3,5 triệu cổ phiếu.