English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chứng khoán lao dốc, VN-Index giảm xuống mức thấp nhất gần 4 tháng

Thứ Tư, 18:18, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Áp lực bán tháo lan rộng trên toàn thị trường trong phiên 22/7 khiến VN-Index mất hơn 62 điểm, đánh mất mốc 1.700 điểm và ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong hơn 4 tháng. Sắc đỏ bao trùm các nhóm ngành khi hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu, nhiều mã rơi xuống giá sàn.

Nhóm ngân hàng và bất động sản chịu áp lực lớn

Thị trường chứng khoán, sau nhịp giằng co đầu phiên hôm nay 22/7, VN-Index nhanh chóng chịu áp lực xả hàng mạnh, liên tục suy yếu và đánh mất mốc 1.700 điểm vào cuối phiên sáng. Sang phiên chiều, chỉ số tiếp tục lùi xuống quanh ngưỡng 1.680 điểm trước khi dòng tiền bắt đáy tạo ra hai nhịp hồi đáng chú ý, có thời điểm đưa chỉ số tiến sát trở lại mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, lực cầu vẫn tỏ ra lép vế trước nguồn cung lớn khiến những nỗ lực này đều nhanh chóng bị bẻ gãy. Đến cuối phiên, lực cung tiếp tục dâng cao kéo VN-Index giảm 62 điểm, đóng cửa tại 1.668,53 điểm (-3,58%) - mức giảm mạnh nhất kể từ phiên 9/3, đồng thời là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3.

VN30-Index mất 54,42 điểm (-2,89%), lùi về mốc 1.826,9 điểm. Áp lực bán áp đảo với 27/30 mã giảm, chỉ có 2 mã tăng và 1 mã đứng giá. Trong đó, VIC, VHM và MWG đứng cuối bảng với trạng thái giảm sàn, tiếp theo là VRE, VPL, GAS và HDB cũng đều lao dốc hơn 4%. Ngược lại, VNM là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 1.2%, cùng PLX giữ được sắc xanh nhẹ.

chung khoan lao doc, vn-index giam xuong muc thap nhat gan 4 thang hinh anh 1
Áp lực bán tháo lan rộng trên toàn thị trường khiến hàng trăm mã cổ phiếu chìm trong sắc đỏ

Sắc đỏ bao trùm toàn bộ các nhóm ngành. Bất động sản giảm hơn 6%, chịu sức ép không chỉ từ các cổ phiếu họ Vingroup mà còn từ nhiều mã khác như: NRC (-5,56%), BCM (-4,41%), TCH (-4,42%), DXS (-3,41%), NLG (-2,79%), PDR (-2,42%), KSF (-1,89%) và TAL giảm hết biên độ. Nhóm tiêu dùng không thiết yếu cũng lao dốc mạnh với diễn biến tiêu cực ở MWG, PNJ và SHN giảm sàn, VPL (-5,28%), FRT (-5,32%) và DGW (-3,23%).

Bên cạnh đó, các nhóm trụ cột như tài chính và công nghiệp cũng gây sức ép đáng kể lên thị trường với sắc đỏ bao trùm trên diện rộng, nổi bật là VCB, BID, CTG, HDB, STB, TPB, EIB, VIB, VBB, VIX, VND; GEX, VJC, ACV, GMD, GEE, CTD, DPG, TV2,...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản chịu áp lực bán tháo lớn

chung_khoan_hom_nay_2.jpg

Nhận định chứng khoán 22/7: Chưa vội bắt đáy, chờ VN-Index kiểm định vùng 1.700

VOV.VN - Sau 2 phiên giảm mạnh liên tiếp, VN-Index vẫn chưa cho thấy tín hiệu tạo đáy khi áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế,dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bắt đáy sớm, ưu tiên quản trị rủi ro, chỉ giải ngân khi thị trường phát đi tín hiệu hồi phục rõ ràng.

Nhóm ngân hàng cũng không tránh khỏi làn sóng bán tháo. EIB giảm sát giá sàn, trong khi VIB, VCB, CTG, HDB và KLB đồng loạt mất từ 3-4%, khiến nỗ lực nâng đỡ thị trường gần như không đáng kể. Sắc đỏ bao trùm hầu hết các nhóm ngành, phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng giảm tỷ trọng cổ phiếu của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường chung lao dốc, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn và rơi vào trạng thái "trắng bên mua". Kết phiên, mã này giao dịch ở mức 35.500 đồng/cổ phiếu, xóa sạch toàn bộ thành quả tăng giá tích lũy trong hơn 5 năm và lùi về vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm 2021.

Trên sàn HNX, áp lực bán cũng gia tăng nhưng mức giảm thấp hơn HOSE. Chốt phiên giao dịch hôm nay 22/7, HNX-Index giảm 5,25 điểm (-1,87%) xuống 275,49 điểm với 40 mã tăng và 100 mã giảm. Thanh khoản đạt 71 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.120 tỷ đồng.

UPCoM diễn biến tích cực hơn khi thu hẹp đà giảm so với phiên sáng. Chỉ số UPCoM-Index đóng cửa phiên 22/7 giảm 0,65 điểm (-0,52%) xuống 124,77 điểm. Thanh khoản đạt 33,3 triệu cổ phiếu, giá trị 388,8 tỷ đồng. ABB dẫn đầu về khối lượng giao dịch với hơn 3,5 triệu cổ phiếu.

Diệp Diệp/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhận định chứng khoán 21/7: Hoảng loạn chưa qua, nhà đầu tư nên làm gì?
Nhận định chứng khoán 21/7: Hoảng loạn chưa qua, nhà đầu tư nên làm gì?

VOV.VN - Phiên bán tháo đầu tuần khiến VN-Index mất gần 44 điểm và xuyên thủng mốc 1.750 điểm, trong bối cảnh tâm lý hoảng loạn bao trùm thị trường. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục thận trọng, chưa vội bắt đáy khi chỉ số có thể còn kiểm định vùng hỗ trợ 1.740-1.750 điểm.

Nhận định chứng khoán 21/7: Hoảng loạn chưa qua, nhà đầu tư nên làm gì?

Nhận định chứng khoán 21/7: Hoảng loạn chưa qua, nhà đầu tư nên làm gì?

VOV.VN - Phiên bán tháo đầu tuần khiến VN-Index mất gần 44 điểm và xuyên thủng mốc 1.750 điểm, trong bối cảnh tâm lý hoảng loạn bao trùm thị trường. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục thận trọng, chưa vội bắt đáy khi chỉ số có thể còn kiểm định vùng hỗ trợ 1.740-1.750 điểm.

Nhận định chứng khoán 20-24/7: VN-Index tiếp tục rung lắc, ưu tiên quản trị rủi ro
Nhận định chứng khoán 20-24/7: VN-Index tiếp tục rung lắc, ưu tiên quản trị rủi ro

VOV.VN- Sau 3 tuần giảm điểm liên tiếp, VN-Index có thể vẫn đối mặt áp lực điều chỉnh trong tuần giao dịch 20-24/7 khi tâm lý thận trọng bao trùm và dòng tiền chưa cải thiện. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bắt đáy, ưu tiên quản trị rủi ro, chỉ giải ngân khi thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy.

Nhận định chứng khoán 20-24/7: VN-Index tiếp tục rung lắc, ưu tiên quản trị rủi ro

Nhận định chứng khoán 20-24/7: VN-Index tiếp tục rung lắc, ưu tiên quản trị rủi ro

VOV.VN- Sau 3 tuần giảm điểm liên tiếp, VN-Index có thể vẫn đối mặt áp lực điều chỉnh trong tuần giao dịch 20-24/7 khi tâm lý thận trọng bao trùm và dòng tiền chưa cải thiện. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bắt đáy, ưu tiên quản trị rủi ro, chỉ giải ngân khi thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy.

Đầu tư thế nào khi vàng, trái phiếu không còn là "vùng trú ẩn" an toàn?
Đầu tư thế nào khi vàng, trái phiếu không còn là "vùng trú ẩn" an toàn?

VOV.VN - Biến động đồng pha trên nhiều lớp tài sản đang làm thay đổi cách quản trị danh mục của giới đầu tư. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh không còn "nơi trú ẩn" tuyệt đối, chiến lược phù hợp không phải là tìm kiếm một tài sản an toàn mà là đa dạng hóa danh mục và tái cân bằng theo diễn biến thị trường.

Đầu tư thế nào khi vàng, trái phiếu không còn là "vùng trú ẩn" an toàn?

Đầu tư thế nào khi vàng, trái phiếu không còn là "vùng trú ẩn" an toàn?

VOV.VN - Biến động đồng pha trên nhiều lớp tài sản đang làm thay đổi cách quản trị danh mục của giới đầu tư. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh không còn "nơi trú ẩn" tuyệt đối, chiến lược phù hợp không phải là tìm kiếm một tài sản an toàn mà là đa dạng hóa danh mục và tái cân bằng theo diễn biến thị trường.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá