Nhận định chứng khoán 20-24/7: VN-Index tiếp tục rung lắc, ưu tiên quản trị rủi ro

Xu hướng điều chỉnh vẫn đang áp đảo hoàn toàn

Tiếp tục là tuần giao dịch "khó nhằn" của VN-Index khi khởi động phiên giao dịch đầu tiên bằng cây nến giảm mạnh với sắc đỏ bao trùm thị trường. Những phiên sau đó là biên độ tăng/giảm đan xen và thị trường đưa nhà đầu tư vào “chuyến tàu lượn” có phần khắc nghiệt khi tâm lý giao dịch thay đổi trạng thái chỉ tính bằng phút. Đã có thời điểm sức ép tới từ “phe gấu” đẩy chỉ số rơi xuống ngưỡng giá 1.757 điểm trước khi lực cầu nhanh chóng nhập cuộc trở lại, hình thành cây nến tuần “rút chân” và bảo toàn ngưỡng hỗ trợ quanh vùng giá 1.785 điểm với thanh khoản khớp lệnh tuần thấp hơn (-16,8%) so với mức bình quân 20 tuần. Xét riêng phiên giao dịch cuối tuần, sắc đỏ có phần lấn át khi số mã giảm điểm (216 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (95 mã) và đà tăng chỉ nằm rải rác ở một số cổ phiếu nổi bật như VNM, PNJ, HCM, STB… Tuần giao dịch 13/7 – 17/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.787,45 điểm, giảm 40,89 điểm (-2,24%).

VN-Index có sự cải thiện nhẹ về thanh khoản khi lực mua nhập cuộc ở vùng giá chiết khấu, tuy nhiên khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-16,8%) so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 651 triệu cổ phiếu (1,54%), tương đương giá trị đạt 16.541 tỷ đồng (-5,85%).

Tuần giao dịch 13/7 – 17/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.787,45 điểm, giảm 40,89 điểm

Tuần giao dịch ảm đạm của thị trường khi có tới 17/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Nhựa (1,65%), Bảo hiểm (1,30%) và Thực phẩm tiêu dùng (0,71%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Chứng khoán (-6,38%), Thép (-4,72%) và Dệt may (-4,52%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong tuần qua.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), những phiên biến động tăng/giảm đan xen rất khó lường của VN-Index trong tuần giao dịch vừa qua. VN-Index bất ngờ đóng cửa giảm điểm trong ngày giao dịch cuối tuần sau phiên phục hồi rất ấn tượng trước đó. Điểm đáng chú ý là thanh khoản trong phiên cuối tuần qua sụt giảm mạnh, ở mức cạn kiệt, khối lượng khớp lệnh thấp nhất từ đầu năm 2026 tới nay và sụt giảm sâu (-25,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Biên độ giảm của thị trường chung bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VHM, VIC) và lan tỏa ra nhiều nhóm ngành khác với tỷ lệ dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm giá chiếm áp đảo so với nhóm cổ phiếu tăng giá (2,13 lần).

Nhận định chứng khoán 17/7: Chưa vội mua mới, chờ VN-Index vượt mốc 1.820 điểm VOV.VN - VN-Index đảo chiều tăng hơn 22 điểm sau nhịp giảm sâu trong phiên 16/7 nhờ lực cầu bắt đáy. Dù vậy, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư chưa vội mua đuổi, chờ tín hiệu xác nhận khi chỉ số vượt mốc 1.820 điểm.

Trên biểu đồ tuần, VN-Index có 3 tuần giảm điểm liên tiếp với thanh khoản tăng dần, xuyên thủng mốc hỗ trợ 1.810 - 1.820 điểm cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn đang áp đảo hoàn toàn.

“Khả năng cao VN-Index sẽ tiếp diễn nhịp điều chỉnh trong tuần này 20-24/7 với kỳ vọng mốc hỗ trợ 1.700 - 1.716 điểm sẽ ngăn cản đà giảm và giúp thị trường chung tích lũy, cân bằng lại. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế bắt đáy hay mở thêm vị thế mua mới. Kiên nhẫn chờ đợi VN-Index test ngưỡng hỗ trợ và xuất hiện tín hiệu tích cực mới quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Áp lực bán vẫn chiếm ưu thế áp đảo trong ngắn hạn

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index giảm điểm từ đầu phiên và duy trì sắc đỏ đến hết phiên giao dịch cuối tuần qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm điểm. Tuy nhiên, thanh khoản giảm mạnh cho thấy áp lực giảm điểm không quá lớn. Thêm vào đó, chỉ số vẫn duy trì đóng cửa trên đường MA200, mở ra cơ hội hồi phục trở lại trong tuần này 20-24/7. Khi bắt đầu có nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh trong thời gian tới, thị trường có thể sẽ có diễn biến tích cực hơn.

“Dòng tiền nhiều khả năng sẽ vẫn tập trung sự chú ý và luân phiên dịch chuyển vào các nhóm cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận tốt. Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng tiền mặt tối thiểu ở mức trên 50%, có thể tiếp tục gia tăng lượng tiền mặt ở các nhịp hồi phục của thị trường. Đối với các nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao có thể thể xem xét mở vị thế mua trading T+ trên các vị thế có sẵn khi thị trường rung lắc mạnh trong phiên”, chuyên gia của BVSC nhận định.

Áp lực bán vẫn chiếm ưu thế áp đảo trong ngắn hạn (Ảnh minh họa: KT)

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) cho rằng, VN-Index đang phát đi tín hiệu tiêu cực khi đóng cửa tại 1.797 điểm, nằm dưới các đường trung bình động MA10, MA20 cùng sự suy yếu của các chỉ báo động lượng RSI (40) và dòng tiền MFI (33), xác nhận áp lực bán vẫn chiếm ưu thế áp đảo trong ngắn hạn.

Với cấu trúc nến đỏ thân trung bình và lực cầu hồi phục thiếu quyết liệt, kịch bản kém khả quan cho thấy chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ gần 1.790–1.800 trong phiên hôm nay 20/7 trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng margin và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, đồng thời tập trung quan sát các nhóm ngành có câu chuyện riêng. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn để giải ngân thăm dò từng phần vào các cổ phiếu cơ bản tốt, tránh xa các nhóm ngành có biến động mạnh và thanh khoản thấp”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

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