Nhận định chứng khoán 22/7: Chưa vội bắt đáy, chờ VN-Index kiểm định vùng 1.700

Nhà đầu tư hạn chế bán tháo khi VN-Index tiếp cận vùng hỗ trợ 1.695-1.700 điểm

Trải qua phiên giao dịch bao trùm bởi tâm lý hoảng loạn liền trước, VN-Index vẫn chưa thể thoát khỏi áp lực từ “phe gấu” khi sắc đỏ một lần nữa cho thấy sự lấn lướt và lực cầu có phần “dè chừng” mỗi khi có ý định nhập cuộc. Chưa có dấu hiệu buông tha cho các “chứng sĩ”, nhiều cổ phiếu đóng cửa với biên độ giảm sàn và gần sàn phải kể đến như: CTS (Chứng khoán); BSR, GAS (Dầu khí) và PNJ (Bán lẻ).

Ở chiều ngược lại, sắc xanh xuất hiện rải rác ở nhiều nhóm cổ phiếu, tuy nhiên như thế là chưa đủ để vực dậy VN-Index bước vào nhịp cân bằng và phục hồi trở lại. Thị trường bước vào tình trạng lạc lối khi dòng tiền vẫn “làm thinh” với nhiều cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng kinh doanh tích cực và đã chiết khấu về vùng định giá hấp dẫn. Số mã giảm điểm và phân bổ dòng tiền vào nhóm điều chỉnh gần gấp hai lần so với phía bên kia đối trọng trên nền thanh khoản khớp lệnh nhỉnh hơn (6,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 21/7, VN-Index kết phiên ở mức 1.730,56 điểm, giảm 12,95 điểm (-0,74%).

Chốt phiên giao dịch ngày 21/7, VN-Index kết phiên ở mức 1.730,56 điểm, giảm 12,95 điểm

Mặc dù sụt giảm so với ngày 20/7, thanh khoản khớp lệnh thị trường nhỉnh hơn (6,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 803 triệu cổ phiếu (-7,07%), tương đương giá trị đạt 23.316 tỷ đồng (18,80%).

Phiên tăng điểm dường như xa vời với VN-Index khi chỉ có 7/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Ngân hàng (1,34%), Thép (0,87%) và Thực phẩm tiêu dùng (0,42%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-6,68%), Công nghệ viễn thông (-1,88%) và Phân bón (-1,58%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 21/7.

Nhận định chứng khoán 21/7: Hoảng loạn chưa qua, nhà đầu tư nên làm gì? VOV.VN - Phiên bán tháo đầu tuần khiến VN-Index mất gần 44 điểm và xuyên thủng mốc 1.750 điểm, trong bối cảnh tâm lý hoảng loạn bao trùm thị trường. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục thận trọng, chưa vội bắt đáy khi chỉ số có thể còn kiểm định vùng hỗ trợ 1.740-1.750 điểm.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), nối tiếp đà giảm của phiên liền trước, VN-Index tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch 21/7 do tác động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như: VIC, FPT và nhóm cổ phiếu dầu khí. Thanh khoản phiên 21/7 giảm so với phiên trước nhưng vẫn ở mức cao khi khối lượng khớp lệnh vượt (6,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm giá tiếp tục áp đảo so với nhóm cổ phiếu tăng giá (1,78 lần), nhưng đã bớt chênh lệch đi rất nhiều so với phiên giảm mạnh ngày 20/7. Phiên giảm này tiếp tục củng cố thêm xu hướng điều chỉnh của thị trường chung và khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ngưỡng hỗ trợ kỳ vọng đang ở rất gần, mốc 1.695 – 1.700 điểm khả năng cao sẽ ngăn cản đợt sụt giảm của VN-Index.

“Nhà đầu tư hạn chế bán tháo khi VN-Index tiếp cận vùng hỗ trợ trên, song cũng cần thận trọng, chờ đợi thêm tín hiệu tích cực khi sau khi VN-Index chạm ngưỡng hỗ trợ rồi mới quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Chỉ số có thể tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang phát đi tín hiệu suy yếu rõ rệt khi đóng cửa tại 1.731 điểm, hình thành nến Doji đỏ nằm dưới các đường MA10 và MA20, xác nhận áp lực bán chiếm ưu thế trong bối cảnh các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MFI đều rơi vào vùng quá bán (dưới 30). Mặc dù trạng thái này tiềm ẩn khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn, nhưng xu hướng giảm vẫn đang là chủ đạo, khiến rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần trở nên hiện hữu nếu lực cầu không sớm cải thiện.

Chỉ số có thể tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ (Ảnh minh họa: KT)

Trong kịch bản kém khả quan, chỉ số có thể tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ ngay đầu phiên hôm nay 22/7 trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn vào cuối ngày, do đó, chiến lược tối ưu lúc này là ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng khi thị trường hồi phục và tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên kiên nhẫn quan sát phản ứng tại vùng 1.730–1.740, chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản xác nhận, đồng thời tập trung vào các cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, các Nghị quyết về phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Trong khi đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để giải ngân thăm dò từng phần vào các cổ phiếu cơ bản tốt, tránh xa những nhóm ngành có biến động mạnh và thanh khoản thấp”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

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