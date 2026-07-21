Nhận định chứng khoán 21/7: Hoảng loạn chưa qua, nhà đầu tư nên làm gì?

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với F88 và HDB

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua ròng mới

Chuỗi ngày dài tâm lý bị đè nén của giới đầu tư kéo dài và mức độ hoảng loạn dâng trào trong phiên giao dịch chứng khoán 20/7 khi thị trường “ngập tràn trong u ám” với nhiều cổ phiếu kết phiên giảm kịch biên độ. Đà giảm khởi xướng từ nhóm cổ phiếu có mức độ tương quan mạnh với chỉ số chung như: Chứng khoán, Bất động sản sau đó lan rộng ra những cái tên còn lại và dường như không có ngoại lệ. VN-Index kết phiên với 33 cổ phiếu giảm sàn trong khi số mã tăng điểm chỉ vỏn vẹn 45 mã và phần lớn tập trung ở những cái tên vốn hóa vừa và nhỏ.

Phiên giao dịch khởi đầu tuần mới tiêu cực của thị trường chung khi rất nhiều cổ phiếu rơi về ngưỡng giá chiết khấu, tuy nhiên, dòng tiền vẫn chỉ nhập cuộc ở một số doanh nghiệp có câu chuyện riêng mạnh mẽ như: HCM, LPB… trong ngày thanh khoản khớp lệnh đột biến, cao hơn 46,4% so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 20/7, VN-Index kết phiên ở mức 1.743,51 điểm, giảm 43,94 điểm (-2,46%).

Chốt phiên giao dịch ngày 20/7, VN-Index kết phiên ở mức 1.743,51 điểm, giảm 43,94 điểm

Đà bán tháo xuất hiện từ đầu phiên sáng, đưa thanh khoản khớp lệnh cao đột biến (46,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 864 triệu cổ phiếu (97,64%), tương đương giá trị đạt 19.625 tỷ đồng (68,27%).

Phiên giao dịch hoảng loạn của thị trường khi chỉ có duy nhất 1/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Nhựa (0,14%) là nhóm ngành duy nhất được xướng tên trong khi ở chiều ngược lại, Thép (-5,70%), Chứng khoán (-5,00%) và Bất động sản Khu công nghiệp (-4,66%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 20/7.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 20/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với FRT và PVS VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 20/7. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Bán lẻ và Dầu khí như FRT, PVS đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên biến động rất mạnh theo chiều hướng tiêu cực trong ngày đầu tuần và lực cầu gần như “lẩn trốn” khiến chỉ số chung đóng cửa ở mức gần thấp nhất phiên. Áp lực bán hoàn toàn chiếm thế chủ động khiến VN-Index thủng mốc giá 1.750 điểm và đứng trước nguy cơ rơi vào nhịp điều chỉnh sâu hơn. Tâm lý nhà đầu tư trở nên hoảng loạn hơn nhiều so với những phiên giảm trước đó và thanh khoản cũng có sự bùng nổ trong phiên hôm nay khi khối lượng khớp lệnh đột biến (46,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Bên cạnh đó, sắc đỏ bao trùm thị trường khi số mã giảm điểm (296 mã) áp đảo hoàn toàn so với chỉ vỏn vẹn 45 mã tăng điểm.

“Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua ròng mới và nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ đợi VN-Index phát đi những tín hiệu tích cực hơn mới trở lại gia tăng tỷ trọng cổ phiếu”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.740–1.750

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang phát đi tín hiệu tiêu cực rõ nét khi đóng cửa tại 1.744 điểm, xác nhận trạng thái suy yếu với việc xuyên thủng các đường trung bình động MA10, MA20 cùng áp lực bán chiếm ưu thế tuyệt đối trong phiên. Với việc RSI(14) lùi về ngưỡng 30 và MFI ở mức 34, động lực tăng giá cùng dòng tiền đều đang cạn kiệt, đẩy chỉ số vào kịch bản kém khả quan khi khả năng cao sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.740–1.750 ngay trong phiên hôm nay 21/7.

“Trước bối cảnh xu hướng giảm đang chiếm thế chủ đạo, nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro bằng cách hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật, tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy và chỉ cân nhắc giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, tập trung vào các nhóm ngành có câu chuyện riêng. Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn, ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc và tránh xa các nhóm cổ phiếu đầu cơ có biến động mạnh hoặc thanh khoản thấp”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.740–1.750 (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index tiếp tục giảm điểm với thanh khoản tăng cho thấy áp lực bán đang khá mạnh. Chỉ số đang giao dịch quanh khu vực đường trendline hỗ trợ trung hạn kẻ từ đáy tháng 4/2025 và đáy tháng 3/2026 nhưng tín hiệu hồi phục chưa rõ ràng. Điểm tích cực là các chỉ báo động lượng đang giảm chậm dần và đang về vùng quá bán.

“Nếu nhịp hồi phục xảy ra, chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ hồi phục lại vùng 1.780-1.790 điểm. Nhà đầu tư có thể dừng bán và xem xét mua thăm dò ở khu vực 1.740 điểm”, chuyên gia của YSVN nhận định.