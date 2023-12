Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu CTR

Công ty Chứng khoán SSI (SSI) cho biết, khi các hợp đồng xây dựng lớn được ký kết trong năm 2022 bắt đầu ghi nhận doanh thu, chúng tôi cho rằng mảng xây dựng sẽ là động lực tăng trưởng chính trong năm 2023 của Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR – sàn HOSE) (theo chúng tôi ước tính mức tăng trưởng doanh thu mảng này là 45% và đóng góp 31%).

SSI kỳ vọng mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ thấp hơn so với năm trước đó cho năm 2024 (tăng trưởng 13,4% so với mức tăng trưởng 17,2% trong năm 2023) do động lực tăng trưởng có thể sẽ đến từ mảng vận hành khai thác, giải pháp tích hợp và hạ tầng cho thuê. Mức tăng trưởng mảng xây dựng sẽ trở về mức bình thường.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/12 (Ảnh minh họa: KT)

Hướng đến một cuộc đấu giá quyền sử dụng băng tần 2.500-2.600 MHz trong tháng 12/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu triển khai 5G trong năm 2024. SSI cho rằng, việc tăng cường vùng phủ sóng 3G/4G sau khi tiếp tục ngắt sóng 2G và triển khai 5G sẽ cần nhiều trạm phát sóng (BTS) hơn, điều này sẽ mang lại lợi ích cho mảng hạ tầng cho thuê của CTR trong năm 2024.

SSI đưa ra khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của CTR với giá mục tiêu 12 tháng theo phương pháp DCF là 102.400 đồng (tương đương tiềm năng tăng giá là 15,4%).

Cập nhật thêm thông tin về cổ phiếu PAN

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSV) vừa cập nhật thêm thông tin về CTCP Tập đoàn PAN (PAN) sau báo cáo gần nhất ngày 4/11/2022.

Mảng nuôi trồng thủy sản là nguồn doanh thu chính của PAN, chiếm 46% tổng doanh thu vào năm 2022, kế đến là nông nghiệp (36%) và thực phẩm đóng gói (18%).

PAN trải qua 9 tháng của năm 2023 với nhiều thách thức khi lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, VCSC cho rằng, lợi nhuận quý 4/2023 sẽ được cải thiện nhờ kết quả kinh doanh quý 3/2023 đang dần phục hồi, và kỳ vọng về tăng trưởng nhu cầu lương thực thực phẩm trong quý 4/2023.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CTG

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), quý III/2023, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank, mã CTG – sàn HOSE) có thu nhập lãi thuần đạt 13.087 tỷ đồng (tăng 2,6% so với quý trước, tăng 1,3% so với cùng kỳ); tổng thu nhập hoạt động đạt 17.393 tỷ đồng (giảm 2,1% so với quý trước, tăng 0,4% so với cùng kỳ).

(Ảnh minh họa: KT)

Chi phí trích lập dự phòng đạt 7.440 tỷ đồng (14,8% so với quý trước, giảm 10,6% so với cùng kỳ) khiến lợi nhuận trước thuế đạt 4.871 tỷ đồng (giảm 25,6% so với quý trước, tăng 17,2% so với cùng kỳ). Lũy kế 9 tháng của năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 17.401 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ với tăng trưởng tín dụng đạt 8,7% so với thời điểm đầu năm.

KBSV kỳ vọng NIM của CTG sẽ được cải thiện trong năm 2024, đạt 3.0% dựa trên: Các khoản huy động khách hàng lãi suất cao giai đoạn quý IV/2022 – quý I/2023 kỳ hạn 6 tháng - 1 năm đáo hạn; Thanh khoản dồi dào giúp duy trì lãi suất huy động ở mức thấp và Casa được cải thiện.

Nợ xấu tăng lên 1,37% trong quý III/2023 trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn. CTG đã trích lập dự phòng hơn 19.800 tỷ đồng, giúp cải thiện tỷ lệ bao phủ nợ xấu (cao thứ hai hệ thống). Với bộ đệm dự phòng lớn và danh mục cho vay ít rủi ro, chúng tôi đánh giá CTG sẽ tiếp tục kiểm soát nợ xấu ổn định dưới 1,8% trong năm 2024.

Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTG. Giá mục tiêu cho năm 2024 là 40.900 đồng/cổ phiếu, cao hơn 52.1% so với giá tại ngày 11/12/2023.

