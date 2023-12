Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/12

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu REE

Theo Công ty Chứng khoán KB (KBSV), doanh thu 3 quý năm 2023 của CTCP Cơ Điện Lạnh (mã cổ phiếu REE) đạt 1,962 tỷ đồng (-12,2% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 465,2 tỷ đồng (-44.2% so với cùng kỳ năm trước).

Mảng Năng lượng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng doanh thu (55%), chỉ đạt 895 tỷ đồng (-25,1% so với cùng kỳ năm trước) ảnh hưởng lớn đến KQKD Quý 3/2023 của REE. Các mảng kinh doanh còn lại của REE duy trì hoạt động ổn định.

Mảng Điện: Năng lượng tái tạo bù đắp sản sụt giảm từ thuỷ điện Sản lượng của thuỷ điện trong kỳ đạt 4,083 triệu kWH (-14,16% so với cùng kỳ năm trước) do lưu lượng nước về hồ ở mức thấp so với trung bình nhiều năm. KBSV cho rằng, mảng Thuỷ điện tiếp tục chịu áp lực khi El Nino tiếp diễn, ảnh hưởng đến khả năng sản xuất của nhóm này. KBSV duy trì quan điểm KQKD của mảng Điện sẽ phục hồi do: Nhà máy nhiệt điện Phả Lại cải thiện lợi nhuận khi vận hành trở lại; REE bổ sung thêm công suất từ đầu tư các dự án năng lượng tái tạo; Các nhà máy năng lượng tái tạo hiện tại hoạt động ổn định.

Mảng Cho thuê văn phòng và BĐS: Kỳ vọng vào E town 6 thúc đẩy doanh thu 2024. Lợi nhuận sau thuế của mảng Cho thuê văn phòng đi ngang đạt 411 tỷ đồng do giá thuê trong kỳ tăng nhẹ bù đắp cho sự sụt giảm trong tỷ lệ lấp đầy. Tiến độ E-town 6 chậm hơn so với kỳ vọng vì vậy chúng tôi lùi dự phóng ghi nhận doanh thu từ E-town 6 sang năm 2024 thay vì Quý 4/2023 như trong báo cáo trước đó.

Về mảng BĐS, dự án khu dân cư Bồ Xuyên (Thái Bình) đã chính thức khởi công xây dựng và dự kiến đến ngày 31/12 dự án sẽ hoàn thành xây dựng xong giai đoạn 1.

Dựa trên định giá SOTP, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu REE. Giá mục tiêu là 72.600 đồng/cổ phiếu, cao hơn 28% so với giá tại ngày 15/12/2023.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KBC

Cũng theo KBSV, 9 tháng của năm 2023, TCT phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã cổ phiếu KBC) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế (LNST) lần lượt 4.798 tỷ đồng (+272% so với cùng kỳ năm trước) và 2.086 tỷ đồng (-2% so với cùng kỳ năm trước) nhờ ghi nhận doanh số bán đất lên tới 132 ha. Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh nghiệp đã hoàn thành lần lượt 54% doanh thu và 52,2% LNST kế hoạch đề ra cho 2023.

Doanh thu cho thuê đất khu công nghiệp (KCN) của KBC sẽ tiếp tục ghi nhận khả quan do: diện tích cho thuê đất KCN của KBC kì vọng ở mức tích cực trong các quý tới đến nhờ các hợp đồng ghi nhớ đã kí kết, quỹ đất sẵn sàng cho thuê lớn, nhu cầu thuê đất KCN vẫn tiếp tục tăng theo đà hồi phục của dòng vốn FDI vào Việt Nam và giá thuê đất KCN dự kiến tăng 6-10%/năm trong 2 năm tới.

Tháng 11/2023, UBND TP Hải Phòng công bố quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án KCN Tràng Duệ 3. Với tiến độ như hiện nay, đặc biệt với sự nhắc nhở đẩy nhanh tiến độ của Hải Phòng, Tràng Duệ 3 dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục pháp lý, bắt đầu khởi công dự án trong 1H2024, đóng góp đáng kể cho doanh thu từ KCN của KBC ngay sau khi bắt đầu cho thuê.

Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, KBSV đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KBC, mức giá mục tiêu là 39.300 đồng/cổ phiếu, cao hơn 25% so với mức giá đóng cửa 31.450 đồng ngày 13/12/2023.

Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu QNS

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPBS), Công ty Cổ phần dường Quảng Ngãi (mã cổ phiếu QNS trên sàn Upcom) đã công bố KQKD 9 tháng của năm 2023 với doanh thu thuần đạt 7.749 tỷ đồng, +22,8% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.717 tỷ đồng, +70,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, QNS đã hoàn thành 92,3% kế hoạch doanh thu thuần và 143,1% kế hoạch LNTT đặt ra cho cả năm. LNST đạt 1.535 tỷ đồng, +70% so với cùng kỳ năm trước và đạt 152,3 kế hoạch LNST.

Chi tiết tình hình kinh doanh của từng mảng cụ thể như sau: Mảng đường là mảng đưa QNS trở thành điểm sáng trong năm nay với tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần của mảng này trong 9 tháng của năm 2023 lên tới 115,8% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận gộp tăng 260% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng đóng góp của mảng đường vào doanh thu thuần của QNS tăng mạnh từ 23% trong 9 tháng của năm 2022 lên 40,4% trong 9 tháng của năm 2023.

Mảng sữa đậu nành: Do ảnh hưởng sự chậm lại của nền kinh tế đã làm giảm sức tiêu thụ sữa đậu nành đã tác động không tích cực tới doanh thu và lợi nhuận của mảng này. Cụ thể, trong 9 tháng của năm 2023, doanh thu thuần của mảng sữa đậu nành giảm -8.4% so với cùng kỳ năm trước. Do doanh thu giảm, giá vốn đầu vào đậu nành được chốt giá cao từ năm 2022 đã làm cho lợi nhuận gộp trong 9 tháng của năm 2023 giảm -11% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng kinh doanh khác (Bia, nước khoáng, bánh kẹo và điện sinh khối): Nhóm mảng kinh doanh khác của QNS cũng đạt được mức tăng trưởng tích cực. Doanh thu và lợi nhuận gộp 9 tháng của năm 2023 của mảng này tăng lần lượt là 3% so với cùng kỳ năm trước và 50,5% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng tích cực của mảng này phần lớn đến từ mảng điện sinh khối nhờ sản lượng mía phụ phẩm tăng lên.

Triển vọng trung dài hạn: Biến đổi khí hậu và xu hướng tăng lên của sản xuất xăng Ethanol từ mía đã ảnh hưởng tới nguồn cung mía đường của các quốc gia lớn trên thế giới như Brazil, Ấn Độ, Thái Lan. Bên cạnh đó, mảng đường của QNS còn được hưởng lợi lớn từ việc áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mảng đường nhập khẩu từ Thái Lan. Mảng sữa đậu nành được kỳ vọng phục hồi khi nền kinh tế được cải thiện trong những năm tới.

TPBS kết hợp phương pháp DCF, P/E và P/B để đưa ra giá mục tiêu QNS là 60.300 đồng/cổ phiếu, upside 28,5% so với giá đóng cửa ngày 10/11. TPBS khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu QNS.

Rủi ro: Rủi ro biến động giá nguyên liệu đậu nành và giá bán đường theo thế giới; Rủi ro do biến đổi khí hậu; Rủi ro từ dở bỏ chính sách bảo hộ của chính phủ.

