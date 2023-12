Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PC1

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho biết, luận điểm đầu tư dành cho cổ phiếu của CTCP Tập đoàn PC 1 (PC1 – sàn HOSE): Mảng xây lắp phục hồi từ nền thấp nhờ EVN tập trung đẩy mạnh đầu tư lưới điện, nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu điện ở miền Bắc, đặc biệt là dự án đường dây 500kv mạch 3 trị giá gần 23.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mảng khai khoáng Niken có biên lợi nhuận gộp cao, mức 28%, duy trì được lượng đơn hàng trong năm sau với dự báo nhu cầu niken trên thế giới vẫn tiếp tục tăng, đóng góp 30% lợi nhuận sau thuế 2024.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/12 (Ảnh minh họa: KT)

Với đòn bẩy lớn, chi phí lãi vay giảm sẽ đóng góp 19% trong lợi nhuận trong năm sau với: giảm dư nợ và môi trường lãi suất hạ nhiệt.

Năm 2023, BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận thuần của PC1 lần lượt đạt 7.532 tỷ đồng (giảm 10% so với năm trước) và 348 tỷ đồng (giảm 24%).

Năm 2024, doanh thu và lợi nhuận thuần đạt 9.777 tỷ đồng (tăng trưởng 30%) và 574 tỷ đồng (tăng trưởng 65% so với năm trước) nhờ: Doanh thu xây lắp phục hồi từ nền thấp tăng trưởng 68% khi EVN đẩy mạnh giải ngân các dự án truyền tải điện. Doanh thu khai khoáng tăng 53%, nhờ hoạt động tròn năm, duy trì được các đơn hàng xuất khẩu. Chi phí lãi vay giảm 18% với môi trường lãi suất hạ nhiệt.

BSC khuyến nghị mua với cổ phiếu PC1, giá mục tiêu năm 2024 là 33.900 đồng/cổ phiếu (upside 24% so với giá đóng cửa ngày 11/12/2023) dựa trên phương pháp định giá từng mảng kinh doanh của công ty.

>> Nhận định chứng khoán 13/12: VN-Index tiến về khu vực 1.160 điểm

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu POW

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), doanh thu quý III/2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí (sàn HOSE - POW) đạt 5.679 tỷ đồng (giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng (giảm 74%).

Luỹ kế 9 tháng của năm 2023, sản lượng điện thương mại đạt 11.144 triệu kWH (tăng trưởng 11% so với cùng kỳ) nhờ huy động tích cực của nhà máy Cà Mau 1&2, Vũng Áng bù đắp cho sự sụt giảm mạnh ở các nhà máy thuỷ điện và Nhơn Trạch 1&2.

KBSV kỳ vọng sản lượng điện khí kỳ vọng sẽ phục hồi tốt trong năm 2024, đạt 10.487 triệu kWh (tăng trưởng 12%) nhờ Nhà máy Nhơn Trạch 2 và Cà Mau 2 đã hoàn thành sửa chữa, sẵn sàng cho huy động; Thông tin khánh thành dự án kho LNG Thị Vải giai đoạn 1 sẽ hỗ trợ nguồn khí cho các nhà máy điện tại khu vực Đông Nam Bộ; POW đàm phán mua khí bổ sung cho nhà máy điện Cà Mau 1 & 2 sau năm 2028 với đối tác Jadestone từ mỏ Nam Du - U Minh; Nhu cầu huy động tăng đối với nhiệt điện khi nguồn thuỷ điện suy giảm.

Nhiệt điện Vũng Áng đã hoàn thành sửa chữa và chạy thử trong quý III/2023, sẵn sàng cho huy động. Chúng tôi dự kiến sản lượng trong năm 2024 của nhà máy điện Vũng Áng có thể đạt 5.763 triệu kWh (tăng trưởng 36,1%) trong bối cảnh nhiệt điện được hưởng lợi từ El Nino và nhà máy đã hoàn thành sửa chữa trong quý III/2023.

Dựa trên định giá SOTP, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu POW. Giá mục tiêu là 13.700 đồng/cổ phiếu, cao hơn 18% so với giá tại ngày 11/12/2023.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu GAS

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thông tin, doanh thu 9 tháng đầu năm 2023 của Tổng công ty Khí Việt Nam (sàn HOSE - GAS) sụt giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận gộp giảm mạnh 22%. Tuy có cải thiện trong quý III/2023 nhưng nhìn chung trong 9 tháng năm 2023, giá dầu thô, dầu FO và LPG suy yếu (giảm lần lượt 24%, 29% và 26% ), tác động tiêu cực tới kết quả kinh doanh của GAS.

(Ảnh minh họa: KT)

Trong quý III/2023, tình hình thủy văn tốt hơn so với kỳ vọng, khiến tiêu thụ khí khô từ các nhà máy điện giảm. Tiêu thụ khí đi ngang đối với các nhà máy đạm và giảm 3% yoy đối với khách hàng khu công nghiệp.

KBSV duy trì dự báo giá dầu Brent và FO ở mức thận trọng đạt trung bình 78 USD/thùng và 398 USD/tấn cho cả năm 2024. Trong giai đoạn cuối 2023 - đầu 2024, giá dầu sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do các yếu tố chính như: chỉ số kinh tế vĩ mô tại Mỹ và Trung Quốc suy yếu; mùa thấp điểm tiêu thụ và sản lượng khai thác dầu thô tại các nước ngoài khối OPEC+ tăng. Giá dầu FO sẽ biến động mạnh theo dầu thô, nhưng phần nào được hỗ trợ nhờ nhu cầu sưởi ấm trong mùa đông.

Trong 2024, KBSV kỳ vọng GAS sẽ chính thức vận hành kho cảng LNG Thị Vải 1 nhưng chưa thể nhận được lợi nhuận đáng kể trong giai đoạn đầu do công ty có thể phải trợ giá khí LNG. KBSV tiếp tục nhấn mạnh rằng giá LNG nhập khẩu có thể biến động rất mạnh do trên thế giới chỉ có một vài quốc gia có khả năng cung cấp sản phẩm này, trong khi nhu cầu tiêu thụ đang rất lớn do xu hướng ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng ít phát thải. Do vậy, việc thống nhất được khung giá tiêu thụ khí LNG sẽ là yếu tố tiên quyết dẫn đến khả năng sinh lời của dự án.

Dựa trên định giá FCFF, P/E và cân nhắc các rủi ro trong ngắn hạn, KBSV khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu GAS. Giá mục tiêu là 87.300 đồng/cổ phiếu, tương đương mức upside 11,5% so với giá tại ngày 11/12/2023.