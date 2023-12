Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/12

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PNJ

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho biết, kết thúc quý III/2023, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã cổ phiếu PNJ trên sàn HOSE) đạt doanh thu thuần 6.918 tỷ đồng, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái do sức mua đã bắt đầu hồi phục tuy nhiên chưa thể tương đương so với thời điểm cùng kỳ có sức mua mạnh sau đại dịch. Biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ 40bps lên 17,3% nhờ những nỗ lực tối ưu chi phí, tăng bán sản phẩm giá trị cao. Lợi nhuận sau thuế đạt 253 tỷ đồng tương đương cùng kỳ nhờ những nỗ lực tối ưu vận hành trong thời kỳ sức mua giảm sút.

Doanh thu các mảng kinh doanh chính của PNJ đều giảm so với cùng kỳ tuy nhiên mức giảm nhỏ hơn rất nhiều so với toàn ngành. Mảng kinh doanh chính là bán lẻ trang sức chỉ đạt 4.054 tỷ đồng (giảm 13%), mảng bán sỉ chỉ đạt 621 tỷ đồng (giảm 38%), mảng vàng 24K đạt 2.073 tỷ đồng (tăng 31%) vẫn duy trì được tăng trưởng doanh thu do người dân tăng mua vàng miếng trong thời kỳ kinh tế giảm sút.

Dự phóng KQKD PNJ giai đoạn 2022-2024F (Nguồn: PNJ, KBSV)

Doanh thu bán lẻ dù tăng trưởng âm so với cùng kỳ nhưng tín hiệu tích cực là so với mặt bằng chung của ngành mức giảm ít hơn rất nhiều. Có được kết quả tích cực này là nhờ PNJ thực hiện nhiều chiến dịch thu hút thêm khách hàng mới, mở thêm cửa hàng số lượng khách hàng mới và khách hàng cũ quay trở lại đều tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 9 tháng năm 2023, công ty vừa tăng trưởng thị phần nhưng vẫn đảm bảo cải thiện biên lợi nhuận gộp.

KBSV dự phóng kết quả kinh doanh năm 2023 của PNJ với doanh thu thuần đạt 31.939 tỷ đồng (giảm 5,7% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 1.838 tỷ đồng (tăng trưởng 1,4%). KBSV đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 92.200 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MSN

Cũng theo KBSV, kết thúc quý III/2023, CTCP Tập đoàn Masan (mã cổ phiếu MSN trên sàn HOSE) đạt doanh thu thuần 20.155 tỷ đồng (tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái), biên lợi nhuận gộp đạt 29,5% tăng 90 bps so với quý trước và 170 bps so với cùng kỳ, nhờ các mảng kinh doanh chủ lực như WCM và MCH liên tục cải thiện biên lợi nhuận. Do lượng nợ vay khá lớn để duy trì và mở rộng các hoạt động kinh doanh nên chi phí lãi vay tiếp tục tăng mạnh trong kỳ, đạt 1.745 tỷ đồng (tăng trưởng 55%). Lợi nhuận sau thuế đạt 485 tỷ đồng (giảm 42%), lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 48 tỷ đồng (giảm 91%).

Trụ cột bán lẻ - tiêu dùng với các công ty WCM, MCH và MML đạt được nhiều kết quả khả quan. WCM giữ đà tăng trưởng doanh thu, liên tục cải thiện biên EBITDA với nhiều cửa hàng đã có được lợi nhuận và tiến gần tới hoà vốn toàn chuỗi. MCH và MML đạt tăng trưởng mạnh ở nhiều ngành hàng, biên lợi nhuận tiếp tục cải thiện nhờ giá đầu vào hạ nhiệt và tối ưu tốt các chi phí tồn kho, logistic.

Dự phóng KQKD của MSN (Nguồn: MSN, KBSV)

MSN cho biết đã hoàn tất thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ đáo hạn trong năm 2023. Trong năm 2024, tổng mức đáo hạn trái phiếu chỉ rơi vào mức 6.000 tỷ đồng, với dòng tiền cải thiện cùng với lượng tiền lớn lên đến 250 triệu đô từ thương vụ gần đây với Bain Capital, vấn đề thanh khoản không còn là nỗi lo trong thời gian tới.

KBSV dự phóng kết quả kinh doanh năm 2023 của MSN với doanh thu thuần đạt 80.405 tỷ đồng (tăng 5,5% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 589 tỷ đồng (giảm 58,7%). Với những lo ngại về tình hình kinh doanh và khả năng thanh khoản đã dần qua, KBSV đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MSN với giá mục tiêu 78.600 đồng/cổ phiếu.

FPT Long Châu đạt 1.600 nhà thuốc, FPT Retail lỗ 2 quý liên tiếp, nợ phải trả gấp 5,5 lần vốn chủ sở hữu

Theo Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), Quý 3/2023, FPT Retail ghi nhận doanh thu thuần tăng 6,8% so với cùng kỳ lên mức 8.236 tỷ đồng. Dù vậy, doanh thu tài chính giảm quá nửa còn 21,3 tỷ đồng trong khi chi phí hoạt động tăng mạnh lên gần 1.400 tỷ dẫn đến khoản lợi nhuận thuần giảm đến 98,6% so với cùng kỳ, xuống còn vỏn vẹn 1,4 tỷ.

Kết quả, FPT Retail lỗ ròng 13 tỷ trong khi cùng kỳ vẫn lãi 85,3 tỷ đồng. Lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 21,1 tỷ. Đây đã là quý lỗ thứ 2 liên tiếp của FRT sau mức lỗ kỷ lục 215 tỷ đồng trong quý 2. Trước đó, trong quý đầu năm, doanh nghiệp này cũng chỉ lãi ròng hơn 2 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của FPT Retail đạt 11.720 tỷ đồng, tăng hơn 1.200 tỷ so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ phải trả của doanh nghiệp này tại thời điểm cuối quý 3 đã tăng gần 600 tỷ so với đầu năm qua đó vượt 9.900 tỷ đồng, gấp 5,5 lần vốn chủ sở hữu.

Vừa qua, FPT Long Châu thông tin đã chính thức cán mốc 1.600 nhà thuốc vào tháng 12/2023, trở thành chuỗi bán lẻ dược phẩm có số lượng nhà thuốc lớn nhất Việt Nam.

Petrosetco ước lãi 180 tỷ đồng năm 2023

Tại Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco - Mã: PET) ước tính lợi nhuận ghi nhận 180 tỷ đồng song không nêu rõ lợi nhuận sau thuế hay trước thuế.

Trong 4 mảng dịch vụ cốt lõi của Petrosetco, doanh thu mảng dịch vụ phân phối năm 2023 ước đạt hơn 15.198 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ và xấp xỉ hoàn thành kế hoạch năm 2023.

