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Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023: Đòn bẩy niềm tin và trách nhiệm số

VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ, khung pháp lý về bảo vệ người tiêu dùng đã bộc lộ nhiều khoảng trống trước sự bùng nổ của thị trường số. Sự chuyển dịch từ mua hàng truyền thống sang giao dịch trên sàn TMĐT, mạng xã hội, và ứng dụng xuyên biên giới đã kéo theo mối đe dọa lớn về lừa đảo và lộ lọt dữ liệu.

 

Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2025

Thứ Tư, 18:19, 26/08/2026
VOV.VN - Năm 2025 được xem là dấu mốc quan trọng trong hoàn thiện chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của ngành công thương.
CTV N.Lam/VOV.VN
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Hà Nội tập huấn pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2026

Hà Nội tập huấn pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2026

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