Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2025

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023: Đòn bẩy niềm tin và trách nhiệm số

VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ, khung pháp lý về bảo vệ người tiêu dùng đã bộc lộ nhiều khoảng trống trước sự bùng nổ của thị trường số. Sự chuyển dịch từ mua hàng truyền thống sang giao dịch trên sàn TMĐT, mạng xã hội, và ứng dụng xuyên biên giới đã kéo theo mối đe dọa lớn về lừa đảo và lộ lọt dữ liệu.