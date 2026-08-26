Thời sự quốc tế tối 26/8: Tấn công mạng vào hệ thống hạ tầng thiết yếu
Thứ Tư, 20:42, 26/08/2026
VOV.VN - Tấn công mạng vào hệ thống hạ tầng thiết yếu trong bối cảnh xung đột Iran; Tổng thống Mỹ Trump đối mặt trước bầu cử giữa kỳ; Tính toán chiến lược của Mỹ khi đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố; Mỹ ra điều kiện “bình thường hóa với Israel” cho thỏa thuận hạt nhân Saudi Arabia…
VOV.VN - Mật vụ Mỹ cảnh giác sau video đe dọa tính mạng Barron Trump; Sức ép với Tổng thống Mỹ Trump trước bầu cử giữa kỳ; Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz; Nga tăng cường bảo vệ hạ tầng thiết yếu trước các cuộc tấn công; Giám đốc CIA bất ngờ tới Nga.
VOV.VN - Chính phủ Iran đã phát đi tín hiệu về khả năng tăng giá nhiên liệu ngay trước thềm các lệnh trừng phạt kinh tế mới từ Mỹ, trong bối cảnh giá thực phẩm và các mặt hàng khác tại Iran vốn đã tăng vọt do nhiều nguyên nhân.
VOV.VN - Chính phủ Iran đã phát đi tín hiệu về khả năng tăng giá nhiên liệu ngay trước thềm các lệnh trừng phạt kinh tế mới từ Mỹ, trong bối cảnh giá thực phẩm và các mặt hàng khác tại Iran vốn đã tăng vọt do nhiều nguyên nhân.
VOV.VN - Giới chuyên gia nhận định, dù ban lãnh đạo Iran có thể coi việc chấm dứt xung đột là điều cần thiết trước áp lực kinh tế ngày càng tăng từ Mỹ, song điều này không đồng nghĩa với việc Tehran sẽ chấp nhận các yêu sách của Washington.
VOV.VN - Giới chuyên gia nhận định, dù ban lãnh đạo Iran có thể coi việc chấm dứt xung đột là điều cần thiết trước áp lực kinh tế ngày càng tăng từ Mỹ, song điều này không đồng nghĩa với việc Tehran sẽ chấp nhận các yêu sách của Washington.