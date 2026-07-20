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Công ty cổ phần Địa ốc Kido bị phạt 92,5 triệu đồng

Thứ Hai, 14:20, 20/07/2026
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VOV.VN - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 393/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Địa ốc Kido (Kidoland – mã chứng khoán KDC – sàn HOSE).

Cụ thể, Công ty cổ phần Địa ốc Kido (Địa chỉ: Lầu 7 Viet Dragon Tower, số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP.HCM) bị phạt 92.500.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

cong ty co phan Dia oc kido bi phat 92,5 trieu dong hinh anh 1
Chậm công bố thông tin, Công ty cổ phần Địa ốc Kido bị phạt 92,5 triệu đồng (Ảnh minh họa: KT)

Theo cơ quan thanh tra, Công ty cổ phần Địa ốc Kido chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023, 2024, 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023, 2024, 2025; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, 2023, 2024, 2025; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025.

Diệp Diệp/VOV.VN
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