Đà Nẵng nhộn nhịp mua sắm dịp lễ 30/4 và 1/5

Đây cũng là thời điểm tốt để các cơ sở kinh doanh, tiêu thương tổ chức nhiều chương trình khuyến mại, kích cầu mua sắm và tiêu dùng để tăng doanh thu.

Chợ Hàn thu hút khách đến tham quan mua sắm

Trong hai ngày hôm qua và hôm nay (1/5), lối vào các chợ truyền thống như chợ Hàn, chợ Cồn, các siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chật kín khách đến tham quan, mua sắm.

Theo chị Võ Thị Bạch Tuyết, tiểu thương bán bánh kẹo tại chợ Hàn, dịp lễ này, nguồn hàng dự trữ tăng 5 lần so với ngày thường: “Hôm nay ngày lễ (1/5), khách du lịch đến chợ rất đông, các mặt hàng bán ra nhiều so với ngày thường nên rất vui và phấn khởi, giá cả hợp lý có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ví dụ ngày thường mỗi mặt hàng bán ra khoảng 20 kg đến 30 kg dịp lễ bán ra 60 kg đến 100 kg. Lượng khách vào chợ đông, hàng hóa bán được nên doanh thu cao”.

Chị Võ Thị Bạch Tuyết (bên phải), tiểu thương bán bánh kẹo tại chợ Hàn rất vui khi người dân và khách du lịch đến chợ dịp lễ tăng cao.

Mỗi ngày, chợ Hàn đón khoảng 12.000 lượt khách du lịch đến tham quan mua sắm. Ban Quản lý chợ Hàn đã bố trí lực lượng đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại chợ.

Tại các siêu thị thu hút người dân và khách du lịch đến tham quan, mua sắm dịp lễ

Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng Ban Quản lý chợ Hàn, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Dịp lễ 30/4 và 1/5 lượng khách đến tham quan và mua sắm tại chợ tăng nên Ban quản lý chợ làm việc với các hộ kinh doanh dự trữ hàng hóa để phục vụ du khách đến mua sắm. Vận động hộ kinh doanh nhập nhiều hàng hóa mới đa chủng loại và phong phú, đảm bảo hàng hóa chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, niêm yết giá bán theo giá niêm yết”.

Du khách nước ngoài tại Chợ Hàn

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng đã chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào, tổ chức nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại đặc biệt theo từng ngày. Nhiều mặt hàng giảm giá từ 30% đến 50%.

Siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng thu hút khách tham quan mua sắm.

Ông Lê Hồng Ka, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng cho biết: “Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay trùng vào dịp ngày nghỉ cuối tuần, khoảng thời gian nghỉ lễ dài ngày như vậy thì dự kiến sức mua tăng cao. Co.opmart Đà Nẵng đã chủ động dự trữ hàng hóa từ cuối tháng 3 năm 2026, đơn vị dự trữ tăng khoảng 30% đến 50% so với sức bán của ngày thường. Trong đợt này tại hệ thống Co.opmart diễn ra với hơn 10.000 nhu yếu phẩm giảm giá lên đến 50% kết hợp với nhiều chương trình ưu đãi kép, tập trung vào các nhóm hàng nhu yếu phẩm, hàng bình ổn để tạo điều kiện cho bà con mua sắm hợp lý”.

Quản lý thị trường kiểm tra đơn vị kinh doanh hàng hóa

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường lực lượng tại các điểm đông du khách kịp thời ngăn chặn và xử lý các vi phạm. Đồng thời, vận động người làm du lịch phục vụ nhiệt tình, thân thiện, tạo ấn tượng tốt về du lịch Đà Nẵng, nghiêm cấm tình trạng nâng giá tuỳ tiện không theo niêm yết. Chi cục Quản lý thị trường đã công khai đường dây nóng tại chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại để tiếp nhận và xử lý nhanh phản ánh của người dân.

Dịp lễ khách du lịch đến tham quan và mua sắm tại các chợ, siêu thị tăng cao

Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho hay: “Trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp lễ 30/4 và 1/5, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kiểm soát thị trường. Trọng tâm là tăng cường kiểm tra giám sát việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng dịp lễ để tăng giá bất hợp lý, các hành vi đầu cơ găm hàng. Chỉ đạo các đội Quản lý thị trường bám sát địa bàn theo dõi chặt diễn biến cung cầu và giá cả, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống phát sinh đảm bảo thị trường ổn định".