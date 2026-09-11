English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

DTA Land bị phạt 157,5 triệu đồng vì loạt vi phạm công bố thông tin

Thứ Sáu, 15:57, 11/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty cổ phần Đệ Tam (DTA Land, mã DTA - sàn HOSE) bị xử phạt tổng cộng 157,5 triệu đồng do chậm công bố và công bố không đầy đủ thông tin về báo cáo tài chính, giao dịch với các bên liên quan.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đệ Tam (địa chỉ trụ sở chính: 2/6-2/8 Núi Thành, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo quyết định, Công ty cổ phần Đệ Tam (DTA Land, mã DTA - sàn HOSE) bị xử phạt tổng cộng 157.500.000 đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin.

dta land bi phat 157,5 trieu dong vi loat vi pham cong bo thong tin hinh anh 1
Lộ vi phạm công bố thông tin, Công ty cổ phần Đệ Tam bị phạt hơn 157 triệu đồng

Trong đó, Công ty bị phạt 92.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025.

Cụ thể, DTA Land chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định đối với Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Báo cáo tài chính quý I năm 2026. Đồng thời, chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với Báo cáo tài chính quý IV năm 2025.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Đệ Tam bị phạt 65.000.000 đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Theo cơ quan quản lý, DTA Land đã công bố không đầy đủ nội dung về các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, người nội bộ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và năm 2025.

Cụ thể, theo các Báo cáo tài chính năm 2024 và năm 2025 đã được kiểm toán, Công ty có phát sinh giao dịch với tổ chức có liên quan và tổ chức có liên quan của người nội bộ công ty, gồm Công ty cổ phần Xây lắp Kinh doanh vật liệu xây dựng Investco – DTA và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Xây dựng Bất động sản Công Minh. Tuy nhiên, Công ty chưa trình bày các giao dịch này tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và năm 2025.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Đệ Tam là 157.500.000 đồng.

Diệp Diệp/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thao túng cổ phiếu ST8, 1 cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, 18 người liên đới bị xử lý
Thao túng cổ phiếu ST8, 1 cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, 18 người liên đới bị xử lý

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các cá nhân liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Tập đoàn ST8 (mã Ck: ST8).

Thao túng cổ phiếu ST8, 1 cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, 18 người liên đới bị xử lý

Thao túng cổ phiếu ST8, 1 cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, 18 người liên đới bị xử lý

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các cá nhân liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Tập đoàn ST8 (mã Ck: ST8).

“Ém thông tin”, Công ty Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội bị xử phạt
“Ém thông tin”, Công ty Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội bị xử phạt

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 157/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội.

“Ém thông tin”, Công ty Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội bị xử phạt

“Ém thông tin”, Công ty Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội bị xử phạt

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 157/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội.

Thao túng cổ phiếu PPT, 2 cá nhân bị xử phạt 3 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán
Thao túng cổ phiếu PPT, 2 cá nhân bị xử phạt 3 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với các cá nhân liên quan hành vi thao túng cổ phiếu PPT của Công ty cổ phần Petro Times.

Thao túng cổ phiếu PPT, 2 cá nhân bị xử phạt 3 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán

Thao túng cổ phiếu PPT, 2 cá nhân bị xử phạt 3 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với các cá nhân liên quan hành vi thao túng cổ phiếu PPT của Công ty cổ phần Petro Times.

Chủ thương hiệu sữa Kun bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
Chủ thương hiệu sữa Kun bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

VOV.VN - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 307/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof. Tổng số tiền phạt là 185.000.000 đồng.

Chủ thương hiệu sữa Kun bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Chủ thương hiệu sữa Kun bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

VOV.VN - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 307/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof. Tổng số tiền phạt là 185.000.000 đồng.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá