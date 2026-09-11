DTA Land bị phạt 157,5 triệu đồng vì loạt vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đệ Tam (địa chỉ trụ sở chính: 2/6-2/8 Núi Thành, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo quyết định, Công ty cổ phần Đệ Tam (DTA Land, mã DTA - sàn HOSE) bị xử phạt tổng cộng 157.500.000 đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Lộ vi phạm công bố thông tin, Công ty cổ phần Đệ Tam bị phạt hơn 157 triệu đồng

Trong đó, Công ty bị phạt 92.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025.

Cụ thể, DTA Land chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định đối với Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Báo cáo tài chính quý I năm 2026. Đồng thời, chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với Báo cáo tài chính quý IV năm 2025.

Chứng khoán Việt Thành bị xử phạt vì vi phạm giao dịch và cho vay ký quỹ VOV.VN - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 361/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành. Tổng số tiền phạt là 275.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Đệ Tam bị phạt 65.000.000 đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Theo cơ quan quản lý, DTA Land đã công bố không đầy đủ nội dung về các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, người nội bộ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và năm 2025.

Cụ thể, theo các Báo cáo tài chính năm 2024 và năm 2025 đã được kiểm toán, Công ty có phát sinh giao dịch với tổ chức có liên quan và tổ chức có liên quan của người nội bộ công ty, gồm Công ty cổ phần Xây lắp Kinh doanh vật liệu xây dựng Investco – DTA và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Xây dựng Bất động sản Công Minh. Tuy nhiên, Công ty chưa trình bày các giao dịch này tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và năm 2025.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Đệ Tam là 157.500.000 đồng.