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Dùng 11 tài khoản thao túng cổ phiếu CAR, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Thứ Năm, 10:36, 27/08/2026
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VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt ông Võ Bình Nguyên 1,5 tỷ đồng do dùng 11 tài khoản thao túng cổ phiếu CAR. Liên quan vụ việc, 9 cá nhân và tổ chức khác cũng bị đình chỉ giao dịch chứng khoán 9 tháng.

Thao túng cổ phiếu CAR, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 516/QĐ-XPHC ngày 22/8/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Bình Nguyên (địa chỉ: 1910-B chung cư Central Point Building, số 219 Trung Kính, phường Trung Hòa, Thành phố Hà Nội) do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Theo quyết định, ông Võ Bình Nguyên bị phạt tiền 1.500.000.000 đồng do sử dụng 11 tài khoản chứng khoán để liên tục mua, bán cổ phiếu của của Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (mã CAR - sàn HNX) nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán.

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Thao túng cổ phiếu CAR, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, hành vi vi phạm diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 13/7/2022 đến ngày 31/3/2023 đối với cổ phiếu CAR. UBCKNN xác định hành vi này vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Kết quả kiểm tra và tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm cho thấy ông Võ Bình Nguyên không có khoản thu trái pháp luật.

Bên cạnh đó, UBCKNN ban hành Quyết định số 518/QĐ-UBCK về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Võ Bình Nguyên. Theo đó, ông Võ Bình Nguyên bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 26/8/2026.

Đồng thời, ông Võ Bình Nguyên bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 26/8/2026.

9 cá nhân, tổ chức bị đình chỉ giao dịch 9 tháng

Liên quan đến vụ việc, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 517/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 cá nhân, tổ chức do cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

9 cá nhân, tổ chức gồm: bà Nguyễn Khánh Thủy (địa chỉ: Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội); bà Đỗ Thị Bích Liên (địa chỉ: xóm Mới, Ngọc Than, Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội); bà Kiều Thị Ngoan (địa chỉ: Xã An Lâm, huyện Nam Sách, Hải Dương; bà Nguyễn Thu Trang (địa chỉ: 192 ngõ 192 Lê Trọng Tấn – Tổ 2, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội); bà Nguyễn Thu Trang (địa chỉ: Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội); bà Hoàng Thảo Dung (địa chỉ: Căn 1502, tòa GS2 Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, Hà Nội); bà Trần Thị Thanh Nga (địa chỉ: Căn 2401 tòa D Vinaconex Kim Văn Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội); bà Cấn Thị Việt Trinh (địa chỉ: Số 27, Tổ 18, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (nay là Số 27, Tổ 18, phường Phú Diễn, Hà Nội); Công ty cổ phần Fibo Invest (địa chỉ: Tầng 3, Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo UBCKNN, 9 cá nhân, tổ chức này đã cho ông Võ Bình Nguyên mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch, dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 13/7/2022 đến ngày 31/3/2023 đối với mã cổ phiếu CAR của CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Cả 9 cá nhân, tổ chức bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng theo Quyết định số 517/QĐ-XPHC.

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 9 cá nhân, tổ chức này có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-XPHC, ngày 22/8/2026, UBCKNN tiếp tục ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBCK về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 9 cá nhân, tổ chức nêu trên. Theo đó, 9 cá nhân, tổ chức bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm.

Bên cạnh đó, 8 cá nhân bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm.

Diệp Diệp/VOV.VN
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