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Gạo xuất khẩu đối mặt áp lực giá và chi phí logistics

Thứ Hai, 17:33, 29/06/2026
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VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo cả nước ước đạt 5 triệu tấn, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù giá năng lượng đã giảm so với trước, tuy nhiên chi phí logistics vẫn ở mức cao do chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị gây áp lực lên cung - cầu của thị trường lúa gạo. Hiện giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 473,6 USD/tấn, giảm 8,6%.

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Qua 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo cả nước ước đạt 5 triệu tấn

Tại thị trường trong nước, giá lúa gạo duy trì ổn định trong những tháng gần đây. Sau khi vụ Đông Xuân kết thúc, nông dân tại Đồng bằng sông Cửu Long tập trung chăm sóc và thu hoạch lúa Hè thu sớm.

Tính đến tháng 6 năm nay, tổng diện tích gieo cấy lúa cả nước ước đạt 4,57 triệu ha, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, diện tích lúa Đông Xuân đạt 2,93 triệu ha; diện tích lúa Hè Thu đạt 1,64 triệu ha.

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Xây dựng thương hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp

VOV.VN - Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp không chỉ là giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn mở ra cơ hội tái định vị thương hiệu gạo Việt Nam theo hướng xanh, minh bạch và có trách nhiệm hơn với môi trường.

Minh Long/VOV1
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