Giá bạc hôm nay 11/5: Giá bạc trong nước ở mức hơn 83 triệu đồng/kg

Bạc trong nước tiếp tục tăng

Sáng 11/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 3,03 - 3,12 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 80,82 - 83,33 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 820.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 850.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 8/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3,04 - 3,14 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 81,25 - 83,75 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 990.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,01 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 3,01 - 3,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới vượt ngưỡng kháng cự 80 USD/ounce

Sáng 11/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 80,9 USD/ounce, tăng 1,13 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới có những tín hiệu tốt khi số liệu việc làm của Mỹ tốt hơn kỳ vọng nhưng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất sẽ không cao. Các chuyên gia nhận định thị trường kim loại trắng có thể bước vào một nhịp tăng mới từ giữa đến cuối mùa hè trước khi điều chỉnh dịp cuối năm.