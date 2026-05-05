Giá bạc hôm nay 5/5: Giá bạc trong nước mất mốc 76 triệu đồng/kg

Bạc thỏi Ancarat ở mức 75,68 triệu đồng/kg

Sáng 5/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,75 - 2,83 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 110.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 120.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 73,41 - 75,68 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), giảm 2,88 triệu đồng/kg ở chiều mua và 2,98 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 4/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,75 - 2,84 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 110.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 73,51 - 75,78 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 2,99 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 3,09 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,76 - 2,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới quay đầu giảm mạnh

Sáng 5/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 72,79 USD/ounce, giảm 2,86 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Theo Trading Economics, đà giảm trong phiên đã chấm dứt chuỗi tăng của bạc trong những phiên gần đây. Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Cơ quan tin tức Fars của Iran cho biết hai tên lửa đã tấn công một tàu khu trục Mỹ tại Eo biển Hormuz. Truyền thông Iran mô tả vụ việc là hành động xâm phạm “an ninh giao thông và hàng hải” gần đảo Jask.