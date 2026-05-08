Giá bạc hôm nay 8/5: Giá bạc trong nước lên mức hơn 82 triệu đồng/kg

Bạc thỏi Ancarat ở mức 82,48 triệu đồng/kg

Sáng 8/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 3 - 3,09 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 70.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 80 - 82,48 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 1,71 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,76 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 7/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3,01 - 3,1 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 60.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 80,26 - 82,74 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,6 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,65 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,98 - 3,07 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tăng phiên thứ 3

Sáng 8/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 79,77 USD/ounce, tăng 1,95 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới ghi nhận tín hiệu khởi sắc, trong khi Mỹ và Iran phát đi những tín hiệu cho thấy khả năng tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Mỹ suy giảm đã góp phần quan trọng hỗ trợ đà tăng của bạc, gia tăng sức hấp dẫn tương đối của kim loại này so với các kênh đầu tư khác.