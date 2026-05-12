Giá bạc hôm nay 12/5: Giá bạc trong nước ở mức gần 88 triệu đồng/kg

Bạc trong nước tiếp tục tăng

Sáng 12/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 3,03 - 3,12 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 130.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 140.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 100.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 84,69 - 87,3 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 3,47 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 3,57 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 11/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3,2 - 3,29 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 160.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 85,33 - 87,97 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 4,08 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 4,22 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 3,15 - 3,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới vượt ngưỡng bật tăng mạnh

Sáng 12/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 85,66 USD/ounce, tăng 4,76 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới vẫn đang theo dõi sát các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, nguy cơ xung đột tái diễn ở Trung Đông đe dọa lệnh ngừng bắn mong manh vào tháng Tư. Eo biển Hormuz vẫn bị chặn, giữ giá dầu cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Thị trường cũng đã hạ kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Trong khi đó, các dự báo hiện chia rẽ giữa kịch bản Fed cắt giảm lãi suất và kịch bản giữ nguyên lãi suất trong cả năm.