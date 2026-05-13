Giá bạc hôm nay 13/5: Giá bạc trong nước đi ngang

Bạc trong nước điều chỉnh

Sáng 13/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 3,19 - 3,29 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 100.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 84,8 - 87,44 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 510.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 540.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 12/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3,2 - 3,28 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá ở chiều mua vào và tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 85,49 - 87,67 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 160.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 3,16 - 3,26 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 13/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 86,27 USD/ounce, tăng 0,61 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Đồng USD mạnh hơn cũng gây áp lực lên bạc. Trong khi đó, tình hình Trung Đông cũng chưa có chuyển biến tích cực, động thái này làm dấy lên lo ngại rằng tuyến đường vận chuyển quan trọng qua Eo biển Hormuz có thể vẫn bị chặn. Thị trường bạc thế giới đang thu hút sự chú ý trở lại từ các nhà đầu tư khi giá đã vượt lên trên 80 USD/ounce. Kỳ vọng của giới đầu tư đang gia tăng khi giá bạc tiến gần mốc 90 USD/ounce.