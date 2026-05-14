Giá bạc hôm nay 14/5: Giá bạc trong nước tăng nhẹ

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) 87,84 triệu đồng/kg

Sáng 14/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 3,21 - 3,29 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 85,65 - 87,84 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 850.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 400.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 13/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3,21 - 3,3 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 85,83 - 88 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 340.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 330.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 3,21 - 3,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tiếp tục tăng

Sáng 14/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 86,82 USD/ounce, tăng 0,55 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì xu hướng đi lên đang tạo sức ép đáng kể lên nhóm kim loại quý, trong đó có bạc, khiến diễn biến giá vẫn trong trạng thái giằng co và chưa hình thành xu hướng tăng rõ ràng. Giá bạc thế giới hiện dao động chủ yếu trong vùng 70 - 90 USD/ounce và có xu hướng tìm lại trạng thái cân bằng quanh mốc 80 USD/ounce. Nếu bạc có thể bứt phá và duy trì ổn định trên ngưỡng 90 USD/ounce khả năng sẽ có đợt tăng giá mới trong ngắn và trung hạn.