Giá bạc hôm nay 15/5: Giá bạc trong nước giảm mạnh hơn 5 triệu đồng/kg

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) 82,56 triệu đồng/kg

Sáng 15/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 3,02 - 3,09 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 190.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 80,48 - 82,56 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 5,17 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 5,28 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 14/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3,01 - 3,09 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 210.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 80,42 - 82,47 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 5,41 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 5,53 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 3 - 3,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới giảm sát về ngưỡng 80 USD/ounce

Sáng 15/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 81,05 USD/ounce, giảm 5,77 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng lên gần 88 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng hai tháng và vượt trội so với nhiều kim loại quý khác nhờ triển vọng nhu cầu công nghiệp cải thiện. Bên cạnh vai trò là nguyên liệu quan trọng trong các lĩnh vực điện tử, năng lượng mặt trời và sản xuất công nghiệp, bạc cũng được xem là tài sản đầu tư truyền thống song hành cùng vàng. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý này phần nào bị hạn chế khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất suy giảm.