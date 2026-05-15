  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giá bạc hôm nay 15/5: Giá bạc trong nước giảm mạnh hơn 5 triệu đồng/kg

Thứ Sáu, 10:16, 15/05/2026
VOV.VN - Giá bạc hôm nay (15/5) không giữ được đà thăng hoa, bạc thỏi trong nước đồng loạt quay đầu giảm mạnh sau khi chạm mốc 89 triệu đồng/kg. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giá bạc thế giới điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh.

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) 82,56 triệu đồng/kg

Sáng 15/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 3,02 - 3,09 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 190.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 80,48 - 82,56 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 5,17 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 5,28 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 14/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3,01 - 3,09 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 210.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 80,42 - 82,47 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 5,41 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 5,53 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 3 - 3,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới giảm sát về ngưỡng 80 USD/ounce

Sáng 15/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 81,05 USD/ounce, giảm 5,77 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng lên gần 88 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng hai tháng và vượt trội so với nhiều kim loại quý khác nhờ triển vọng nhu cầu công nghiệp cải thiện. Bên cạnh vai trò là nguyên liệu quan trọng trong các lĩnh vực điện tử, năng lượng mặt trời và sản xuất công nghiệp, bạc cũng được xem là tài sản đầu tư truyền thống song hành cùng vàng. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý này phần nào bị hạn chế khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất suy giảm.

Giá bạc hôm nay 13/5: Giá bạc trong nước đi ngang
VOV.VN - Giá bạc trong nước và thế giới có phiên tăng thứ 4, giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 84,8 - 87,44 triệu đồng/kg, bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 86,27 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 12/5: Giá bạc trong nước ở mức gần 88 triệu đồng/kg
VOV.VN - Giá bạc trong nước và thế giới có phiên tăng thứ 4, giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 84,69 - 87,3 triệu đồng/kg, bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 85,66 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 11/5: Giá bạc trong nước ở mức hơn 83 triệu đồng/kg
VOV.VN - Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục tăng, giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 80,82 - 83,33 triệu đồng/kg, bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 80,9 USD/ounce.

