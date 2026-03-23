Giá bạc hôm nay 23/3: Bạc trong nước “thủng” ngưỡng hỗ trợ 70 triệu đồng/kg

Bạc Ancarat ở mức 68,08 triệu đồng/kg

Sáng 23/3, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,47 - 2,55 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 310.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chệnh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 66,02 - 68,08 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), giảm 8,11 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 8,34 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,47 - 2,55 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), giảm 310.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 320.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 65,97 - 68,02 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 8,29 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 8,53 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 20/3.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,58 – 2,68 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tiếp tục giảm

Sáng 23/3 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 66,57 USD/ounce, giảm 7,1 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới giảm tuần thứ ba liên tiếp với mức giảm hơn 14,36% cho bạc hợp đồng tương lai và giảm 15,87% cho bạc giao ngay. Các nhà phân tích tỏ ra khá bi quan với triển vọng bạc trong ngắn hạn sau những phiên giảm liên tiếp, dòng tiền vào kim loại trắng cũng trở nên yếu và đang chuyển dịch sang nhóm năng lượng do những lo ngại về bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, về dài hạn vẫn có nhưng đánh giá tích cực khi cho rằng giá bạc vẫn tăng trưởng khi nguồn cung vẫn hạn chế và nhu cầu sản xuất công nghiệp tăng cao.